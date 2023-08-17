تتمتع العديد من أجهزة أندرويد اللوحية بمواصفات ممتازة، خاصةً الأجهزة اللوحية من سامسونج وجوجل و OnePlus التي تتنافس مع تشكيلة iPad من آبل.

تتوفر في الأسواق الكثير من أجهزة أندرويد اللوحية بأسعار متفاوتة، ومع أن الأجهزة ذات الأسعار المرتفعة تتمتع بأداء أفضل عند اللعب بالألعاب وتعدد المهام، إلا أن هناك الكثير من أجهزة أندرويد اللوحية الجيدة التي تُباع بأسعار متوسطة، وهي ملائمة لمشاهدة مقاطع الفيديو وقراءة الكتب الإلكترونية والتصفح.

لذا، بغض النظر عن ميزانيتك ستجد جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد يكون ملائمًا لك. وفيما يلي سنذكر خمسة من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية في عام 2023 بعضها مرتفع السعر وبعضها متوسط السعر:

1- جهاز +Galaxy Tab S9 اللوحي من سامسونج:

يأتي جهاز +Galaxy Tab S9 كطراز مُحسّن عن الطراز السابق وهو +Tab S8، فهو يضم شاشة AMOLED أكبر مقاسها 12.4 بوصة، وكاميرا خلفية إضافية، وبطارية أكبر.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 12.4 بوصة تمتاز بدعمها معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهذا الحجم للشاشة مثالي لمشاهدة الفيديوهات. وفي الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي توجد كاميرا ثنائية العدسات الأساسية بدقة 13 ميجابكسل والثانية بدقة 8 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يعمل جهاز +Tab S9 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2)، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ولكن يمكنك زيادتها باستخدام بطاقة microSD الخارجية.

ويحتوي على بطارية سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، ويعمل بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

يُباع جهاز +Galaxy Tab S9 بسعر يبدأ من 4299 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين هما: الأسود الجرافيتي والبيج.

2- جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي من سامسونج:

يُعد Galaxy Tab S9 Ultra جهازًا لوحيًا ضخمًا، ويتميز بشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) تُظهر صورًا مشرقة وواضحة، وتأتي الشاشة بقياس 14.6 بوصة، وتمتاز بدقة 2960 × 1848 بكسلًا مع دعم ميزة +HDR10، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، كما يدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

يحتوي على بطارية سعتها 11200 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSD.

يضم هذا الجهاز كاميرا خلفية ثُنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية ثنائية العدسات، الأساسية والثانية بدقة 12 ميجابكسل.

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بسعر يبدأ من 5599 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

3- جهاز Pixel Tablet اللوحي من جوجل:

يأتي جهاز Google Pixel Tablet مع شاشة من نوع (IPS LCD) مقاسها 10.95 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويضم مكبرات صوت استريو، ويتميز بأداء قوي بفضل معالج Tensor G2 من جوجل.

يأتي الجهاز اللوحي (Pixel Tablet) مع ملحق (Charging Speaker Dock) الذي يضم مكبر صوت ويتيح لك شحن الجهاز، وعند تثبيت جهاز Pixel اللوحي على هذا الملحق يصبح مثل: Nest Hub Max، وهي شاشة ذكية أصدرتها جوجل في عام 2019.

يعمل بنظام أندرويد 13، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي 6، والبلوتوث 5.2.

يحتوي على بطارية سعتها 7020 ميلّي أمبير/ الساعة، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يبدأ سعر جهاز Pixel Tablet من 499 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض (Porcelain)، والوردي الفاتح (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel).

4- جهاز OnePlus Pad اللوحي:

يُعد OnePlus Pad أول جهاز لوحي من إنتاج شركة OnePlus، ويتميز بالأداء القوي، وعمر البطارية الجيد ويضم شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11.61 بوصة، وتدعم معدل تحديث متغير أقصاه 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز، وهذا يجعل OnePlus Pad مناسبًا لمشاهدة المحتوى والقراءة وتصفح الإنترنت بسلاسة في الوضعين الرأسي والأفقي.

يعمل جهاز OnePlus Pad بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 9000)، ويحتوي على بطارية سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 67 واطًا، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط. وبعد ذلك يمكنك تشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة و40 دقيقة بشكل متواصل، أو إبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهرٍ كامل.

يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM،ب سعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: سعة 128 أو 256 جيجابايت. ويعمل بنظام أندرويد 13 ويمكنك استخدامه كجهاز ترفيهي للّعب ومشاهدة مقاطع الفيديو، وكجهاز للعمل والدراسة، ويضم ميزات تعدد المهام مدمجة في واجهة المستخدم OxygenOS 13.1 التي يعمل بها الجهاز.

يضم جهاز OnePlus Pad كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويبدأ سعره من 2306 ريالات سعودية، للطراز الذي يحتوي على ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة 128 من ذاكرة التخزين الداخلية.

5- جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني):

يضم جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) شاشة من نوع (OLED) بقياس 11.2 بوصة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا. ويعمل بمعالج من نوع (Mediatek Kompanio 1300T).

يعمل هذا الجهاز بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بالمهام اليومية البسيطة ويمكنه التعامل جيدًا مع بعض ألعاب الفيديو الثقيلة، وفيما يتعلق بتعدد المهام، ستلاحظ أن استجابة الجهاز تنخفض عند تشغيل التطبيقات المتعددة، قد يكون هذا بسبب ذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي بسعة 4 جيجابايت، والمعالج الذي يعمل به؛ لأنه ليس قويًا جدًا أيضًا.

يتوفر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هي: سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة microSD.

ويعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد 12 القابل للتحديث إلى أندرويد 13، وسيكون إصدار أندرويد 14 هو آخر تحديث يحصل عليه هذا الجهاز، ولكن لينوفو تعد باستمرار دعم تحديثات الأمان حتى نهاية أكتوبر 2025.

يحتوي على بطارية سعتها 8200 ميلّي أمبير/ الساعة، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويبدأ سعره من 430 دولارًا.