أجهزة Wear OS القديمة تفقد مساعد جوجل

تتوقف شركة جوجل في المستقبل القريب عن دعم مساعدها ضمن الساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS 2، وذلك وفقًا لرسالة ضمن التحديث الأخير للتطبيق المصاحب تحث المستخدمين على الترقية إلى Wear OS 3 لأن دعم مساعد جوجل ينتهي قريبًا.

وتقول الرسالة الموجودة ضمن الإصدار الأحدث من التطبيق المصاحب ضمن Wear OS: “ينتهي دعم مساعد جوجل عبر هذه الساعة قريبًا. يُرجى الترقية إلى ساعة أحدث تدعم مساعد جوجل وتعمل بنظام Wear OS 3 أو إصدار أحدث”.

ويعد التطبيق المصاحب مطلوبًا للأجهزة التي تستخدم Wear OS 2 أو الإصدارات السابقة من نظام التشغيل فقط.

وتؤثر هذه الخطوة في العديد من الساعات القديمة التي يعود تاريخها إلى عام 2020 وما قبله، بما في ذلك النماذج من تاغ هوير موتورولا وأوبو وشاومي وكاسيو وإل جي و Mobvoi و Misfit.

وتحتوي موسوعة ويكيبيديا على قائمة بأجهزة Wear OS والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل.

ولا يوجد مخطط زمني محدد لموعد بدء اختفاء الميزة من الساعات القديمة، ولكن المستخدمين يبلغون عن بدء تلقي الإشعارات.

وفي حال كنت تعتمد على المساعد عبر جهاز Wear OS 2، فقد ترغب في الترقية قريبًا.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن Pixel Watch الثانية خلال الشهرين المقبلين، وعادةً ما تعقد الشركة حدثًا رئيسيًا للأجهزة في شهر أكتوبر من كل عام.

ويوجد تطبيق مخصص لمساعد جوجل لأجهزة Wear OS 3، مثل Galaxy Watch 4 والساعات الذكية من Fossil و Pixel Watch.

ويوضح الإيقاف المخطط لمساعد جوجل حالة الفوضى بشأن الانتقال إلى Wear OS 3، حيث كان المساعد من بين الميزات التي تم إبرازها عندما أعلنت شركتا جوجل وسامسونج عن المنصة في شهر مايو 2021، ولكن المساعد لم يظهر فعليًا في سلسلة Galaxy Watch 4 إلا بعد عام.

وكان المساعد متاحًا بعد ذلك عبر Pixel Watch، بينما حصلت ساعات Fossil على المساعد هذا الصيف.

ولا تحتوي كل ساعات Wear OS 3 على المساعد حتى الآن، حيث تحتوي Mobvoi TicWatch Pro 5 على نظام التشغيل Wear OS 3 وأحدث مجموعة شرائح Snapdragon W5 Plus ولكنها لا تزال تفتقر إلى المساعد.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الأشخاص الذين لديهم ساعات Mobvoi العاملة بنظام Wear OS 2 والمؤهلة ينتظرون الترقية إلى Wear OS 3.