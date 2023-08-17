آبل تخفض إنتاج آيفون 15 قبل الإطلاق الرسمي

من المتوقع أن تعلن شركة آبل في الشهر المقبل عن تشكيلة آيفون 15، ومع ذلك، هناك الكثير من الشائعات التي تزعم أن الشركة واجهت بعض المشكلات مع الإنتاج الضخم لمكونات معينة، مثل الشاشة والكاميرات.

وبالرغم من أن كل شيء يشير إلى الإعلان عن آيفون 15 في شهر سبتمبر، يعتقد المحلل جيف بو أن الشركة قد خفضت إنتاج الهواتف الجديدة لأنها تتوقع تراجع الطلب على تشكيلة الهواتف الجديدة بالمقارنة مع تشكيلة آيفون 14.

وتتزامن هذه التوقعات مع توقعات المحلل مينغ تشي كو الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنها تتناقض بشكل صارخ مع تقرير سابق يدعي أن إجمالي شحنات آيفون 15 من المتوقع أن تظل مستقرة.

وفي مذكرة مرسلة إلى المستثمرين، يذكر بو أنه من المتوقع أن تبني آبل 77 مليون جهاز آيفون 15 بحلول نهاية العام.

وكان من المقدر في السابق أن تشحن الشركة نحو 83 مليون جهاز آيفون 15، ووفقًا للمحلل، هناك سببان رئيسيان وراء هذا التوقع.

ويوضح المحلل أنه لا يزال من المحتمل أن تؤثر مشكلات الشاشة في الإنتاج الضخم لجهاز آيفون 15. ويذكر على وجه التحديد أن مستشعرات الكاميرا من سوني، والإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم لنماذج برو، والشاشة الجديدة ذات الحواف الرقيقة قد تؤخر إنتاج الهواتف الجديدة.

وفي الوقت نفسه، يعتقد بو أيضًا أن آبل عدلت تقديرات مبيعاتها بسبب مخاوف الطلب. ووفقًا للشائعات، يأتي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بسعر أعلى من سابقيهما، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب.

وقال المحلل: “تخفيض خطة البناء قبل الإطلاق ليس إشارة إيجابية، كما أن الارتفاع المحتمل لسعر آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس قد يضعف الطلب من المستخدمين”.

وسجلت الشركة في الربع المالي الثالث من عام 2023 انخفاضًا في إيرادات مبيعات آيفون، من 40.67 مليار دولار إلى 39.67 مليار دولار.

وأكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، في مكالمة مع المستثمرين أن الشركة تبيع عددًا أقل من أجهزة آيفون في الولايات المتحدة، سوقها الرئيسي، بالرغم من تحقيق نتائج أفضل في بعض المناطق الأخرى.

وعزز جيف بو ما يمكن توقعه من نماذج آيفون 16 برو، التي يجب تقديمها في أواخر عام 2024.

ويقول المحلل: “كانت شركة آبل تتفاوض مع مورديها بشأن شرائح Wi-Fi 7، وعدسة واسعة للغاية بدقة 48 ميجابيكسل، وتقنية البلوتوث المحدثة، وشرائح النطاق الفائق الاتساع.

وبينما لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل إطلاق آيفون 16، يُشاع أن الشركة قد تعقد حدثًا خاصًا في 12 أو 13 سبتمبر للإعلان عن آيفون 15.