آبل قد تحتل الصدارة حتى مع انخفاض مبيعات الهواتف إلى أدنى مستوى في عقد

قالت شركة (كاونتربوينت ريسيرتش) Counterpoint Research في تقرير نشرته اليوم الخميس إن شحنات الهواتف الذكية العالمية هذا العام في طريقها لتكون الأسوأ منذ عشر سنوات، حيث تتدهور السوق بفعل الولايات المتحدة والصين.

ومع ذلك، قد تصبح شركة آبل أكبر لاعب في سوق الهواتف الذكية هذا العام من خلال الشحنات، وقد أفاد التقرير بأن مبيعات هواتف آيفون المتطورة مرنة.

وبقياس الطلب المتوقع، فإن الشحنات لا تعادل المبيعات، وتمثل عدد الأجهزة التي يرسلها بائعو الهواتف الذكية إلى تجار التجزئة.

وقالت (كاونتربوينت) إنها تتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية في عام 2023 بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي إلى 1.15 مليار جهاز.

وقالت (كاونتربوينت) في تقريرها: «تعد آسيا واحدةً العقبات الرئيسية أمام النمو الإيجابي، حيث تُوقِف الرياح المعاكسة التحول الاقتصادي المتوقع للصين في بداية العام، وتشهد المنطقة الأوسع انخفاضًا مكثفًا عبر الأسواق الناشئة».

ولقد تعثر الاقتصاد الصيني هذا العام ولم يرقَ إلى مستوى التوقعات بحدوث انتعاش سريع، في حين يظل المستهلكون حذرين بشأن الإنفاق.

وقال (كارن تشوهان)، كبير المحللين في (كاونتربوينت)، لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، إن مشتريات الهواتف الذكية في الصين، التي كانت تبلغ في المتوسط 450 مليون جهاز سنويًا في ذروتها، تقلصت إلى 270 مليونًا سنويًا، مما ساهم كسبب رئيسي في انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية.

وقال تقرير (كاونتربوينت) إن أمريكا الشمالية تواصل تثبيط الانتعاش العالمي، وذلك في ظل الأشهر الستة الأولى من العام «المخيبة للآمال» التي أدت إلى انخفاض في المنطقة من رقمين للعام بأكمله.

وقالت الشركة البحثية: «على الرغم من القوة في سوق الوظائف وتراجع التضخم، يتردد المستهلكون في ترقية أجهزتهم، مما يدفع معدلات الاستبدال في الولايات المتحدة والعالم إلى مستويات قياسية».

وظلت الأجهزة في سوق الأجهزة الرائدة مرنة تمامًا، وذلك حتى مع الانخفاض في إجمالي شحنات الهواتف الذكية.

وتستعد آبل لإطلاق هاتفها الذكي الرائد التالي آيفون 15 في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وقالت (كاونتربوينت) إن ذلك قد يمنح الشركة عرضًا قويًا حتى نهاية العام.

وقال (تشوهان) إن شركة التحليلات تتوقع أن ترتفع شحنات آبل على نحو طفيف على أساس سنوي، بالنظر إلى الطلب في أسواق، مثل: الصين ودول آسيوية أخرى حيث يوجد «اتجاه متزايد استعداد الناس للدفع سعر أعلى للهواتف.

وقالت (كاونتربوينت) إن الشركة الأمريكية قد تحتل هذا العام المركز الأول على مستوى العالم من حيث الشحنات السنوية لأول مرة على الإطلاق، ومع ذلك، لا تزال شركة سامسونج الأولى، حسب ما كشفت أرقام الربع الثاني من العام الحالي حسب أحدث تقرير من شركة التحليلات (كاناليس) Canalys.