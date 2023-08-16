HMD تطلق هاتفي Nokia G310 5G و Nokia C210 بأسعار مغرية

أعلنت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global يوم الثلاثاء عن إطلاق هاتفيها الذكيين الجديدين: (نوكيا جي310 5جي) Nokia G310 5G، و(نوكيا سي210) Nokia C210.

وتستهدف الشركة الفنلندية بهاتفيها الذكيين، اللذين أُطلقا في الولايات المتحدة الأمريكية، ذوي الدخل المحدود، إذ لا يتعدى سعر هاتف (نوكيا سي210) 109 دولارات أمريكية.

Nokia G310 5G

يأتي هاتف (نوكيا جي310 5جي)، الذي يزن 195 جرامًا وتبلغ سماكته 8.6 ملم، باللون الأزرق مع شاشة بمقاس 6.56 بوصات وبدقة 1,612×720 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 20:9 ومعدل تردد قدره 90 هرتزًا، وقطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وتأتي الكاميرات الخلفية الثلاث بدقة 50 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانية المخصصة لتصوير العمق، وبالدقة ذاتها للثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

ويدعم هاتف نوكيا الجديد تقنية البلوتوث 5.1، ومنفذ سماعات الأذن، وهو يمتاز ببطاريته التي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واطًا.

ويقدم (نوكيا جي310 5جي) ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويحتوي الهاتف، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، مع شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 480 بلس 5جي) Snapdragon 480+ 5G من شركة كوالكوم الأمريكية. كما يحتوي على حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

Nokia C210

يشترك هاتف (نوكيا سي210) مع هاتف (نوكيا جي310 5جي) في عدد قليل من المواصفات، مثل: السماكة، ودقة الكاميرا الأمامية، ونظام التشغيل، ولكن باقي المواصفات هي أقل خاصةً أنه لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بل يكتفي بدعم شبكات الجيل الرابع 4G.

ويأتي الهاتف باللون الرمادي، ويزن 167 جرامًا، ويقدم شاشة من نوع (إل سي دي) LCD بمقاس 6.3 بوصات وبدقة 1560×720 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 20:9 وطبقة حماية من زجاج (جوريلا جلاس 3).

ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي (نوكيا سي210) بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير في الساعة، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي الهاتف مع شريحة من نوع QC SM6115 بتردد 2.0 جيجاهرتز، كما يأتي مع زر لتشغيل المساعد الرقمي Google Assistant تلقائيًا.

هذا، وتعتزم (إتش إم دي جلوبال) طرح هاتف (نوكيا جي310 5جي) اعتبارًا من 24 آب/ أغسطس الجاري بسعر 186 دولارًا أمريكيًا، أما هاتف (نوكيا سي210) فسوف يتوفر اعتبارًا من 14 أيلول/ سبتمبر المقبل بسعر 109 دولارات أمريكية.