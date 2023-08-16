واتساب تصدر ميزة إعادة توجيه الرسائل للقنوات
واتساب تصدر ميزة إعادة توجيه الرسائل للقنوات
أخبار الإنترنت

واتساب تصدر ميزة إعادة توجيه الرسائل للقنوات

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تسعى واتساب التابعة لشركة ميتا لتحسين ميزة القنوات من أجل تعزيز تجربة المستخدم قبل الإطلاق العالمي الأوسع، ونتيجة لذلك، أعلنت المنصة عبر قناتها الرسمية عن أنها بصدد نشر إمكانية إعادة توجيه الرسائل من القنوات، حيث توفر هذه الميزة بعض التحسينات الخاصة لاكتساب متابعين جدد.

ونشرت المنصة رسالة جديدة داخل قناتها الرسمية تفيد بأنه يمكنك الآن مشاركة رسائل القناة مع أصدقائك وعائلتك، ولكن هذه الميزة متاحة في الوقت الحالي لعدد محدود من المستخدمين.

ويمكنك معرفة إذا كانت الميزة متاحة لحسابك عن طريق النقر على رسالة واختيار إجراء إعادة التوجيه، كما تفعل في محادثة واتساب العادية.

وتسمح الإضافة الحديثة لإعادة توجيه الرسائل داخل القنوات لصناع المحتوى بتوسيع الجمهور من خلال تضمين رابط قناة في الرسائل المعاد توجيهها، وهي متاحة لبعض المستخدمين الذين يثبتون آخر تحديثات واتساب لنظامي أندرويد و iOS.

وتواصل المنصة العمل على تحسين القنوات بعد إطلاقها في 7 بلدان إضافية قبل إصدارها على نطاق أوسع في بلدان جديدة، وذلك بهدف ضمان أفضل تجربة للمستخدم قبل إتاحة الوصول إلى القنوات للمستخدمين الجدد.

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ومع القدرة على إعادة توجيه الرسائل من القنوات، توفر المنصة لصناع المحتوى أداة جديدة لتوسيع الجمهور من خلال الحصول على متابعين جدد عبر تضمين نقطة دخول جديدة للقناة في الرسالة المعاد توجيهها.

ويعني هذا أن مستلمي الرسالة المعاد توجيهها يمكنهم بسهولة متابعة القناة عن طريق تحديد عرض القناة، في حال كانت قناة عامة.

ولا يوجد تاريخ محدد لتوفر ميزة القناة على نطاق أوسع في البلدان الجديدة، ولكن مارك زوكربيرج ذكر خطة الشركة لتقديم القنوات إلى المزيد من البلدان خلال الفترة المتبقية من العام، الأمر الذي يعني أن الأشخاص الجدد في جميع أنحاء العالم قد يتمكنون قريبًا من تجربة القنوات.

وكانت واتساب قد أعلنت في 8 يونيو الماضي عن إطلاق خاصية القنوات، التي بدأت باختبارها في وقت سابق من هذا العام.

وقالت واتساب حينئذ في تدوينة: “يسرُنا اليوم الإعلان عن خاصية القنوات: وهي طريقة بسيطة وموثوقة، وتتسم بالخصوصية لتلقّي أهم المستجدات من الأشخاص والمؤسسات، داخل واتساب مباشرةً”.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام iOS من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.

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