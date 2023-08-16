مقارنة بين هاتفي Galaxy A54 5G و Moto G Stylus 5G

عندما يتعلق الأمر بهواتف أندرويد المتوسطة السعر، فإن هواتف موتورولا عادة تكون ضمن الخيارات الأولى. ومع ذلك، فإن شركة سامسونج توفر أيضًا هواتف أندرويد متوسطة السعر وتتضمن ميزات ممتازة تجعلها تتنافس مع هواتف موتورولا، ومن أبرز الهواتف التي توفرها كلتا الشركتين في هذا العام هما: Galaxy A54 و Moto G Stylus 5G.

تحظى سلسلة A من سامسونج بشعبية، وخاصة الطرازات A5x، لأنها تقدم مواصفات ممتازة بسعر متوسط، وفي الوقت نفسه، تحظى سلسلة Stylus من موتورولا بشعبية لأنها من الهواتف القليلة التي تأتي مع قلم مدمج وسعرها متوسط.



لتتعرف جميع المواصفات والميزات التي ستساعدك في اختيار الأنسب لك، إليك مقارنة بين هاتفي Galaxy A54 5G من سامسونج و Moto G Stylus 5G من موتورولا:

التصميم:

حصل هاتف سامسونج Galaxy A54 على ترقية كبيرة جدًا فيما يتعلق بالتصميم مقارنةً بالطراز السابق وهو Galaxy A53، فقد اختارت سامسونج تصميمًا جديدًا يشبه تصميم هواتف Galaxy S23 الرائدة، حيث يأتي مع ظهر مصنوع من الزجاج ويضم ثلاثة عدسات منفصلة عن بعضها.

يزن هذا الهاتف 202 جرام، ويأتي مع شاشة محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 5)، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Lime).

أما هاتف Moto G Stylus من موتورولا فيأتي بتصميم بسيط وتظهر عدسات الكاميرا الخلفية بشكل رأسي داخل مربع بارز في الجهة اليُسرى العلوية من ظهر الهاتف. وتأتي الجهة الأمامية محمية بطبقة من الزجاج، والجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستيك.

يزن هذا الهاتف 202 جرام، وسماكته 9.2 ملم، ويتوفر بلونين فقط هما: الوردي (Rose Champagne)، والأسود (Cosmic Black) ويأتي مع قلم مدمج يمكنك استخدامه لتدوين الملاحظات، وتصفح الويب والتطبيقات.

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy A54 شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

أما هاتف موتورولا Moto G Stylus فهو يضم شاشة من نوع (IPS LCD)، قياسها 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا.

الأداء والبطارية:

يعمل هاتف Galaxy A54 بمعالج من نوع (Exynos 1380) الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويعمل هاتف موتورولا Moto G Stylus بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 600).

يحتوي كلا الهاتفين على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، لكن هاتف Galaxy A54 يدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، أما هاتف Moto G Stylus فهو يدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا فقط.

يتوفر هاتف Galaxy A54 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

ويتوفر هاتف Moto G Stylus بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت.

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، والزيادة في سعة التخزين من خلال بطاقات MicroSD، بالإضافة إلى دعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) وشبكات الواي فاي.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وبالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو فإن كاميرا هاتف Galaxy A54 يمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Moto G Stylus فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية: بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy A54 بسعر يبدأ من 1390 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Lime). أما هاتف فهو يُباع هاتف Moto G Stylus بسعر 299 دولارًا و99 سنتًا.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين يعملان بشكل جيد فيما يتعلق بالاستخدام اليومي وهما جيدان أيضًا للعب بألعاب الفيديو بين الحين والآخر.

يتميز هاتف Motorola بوجود القلم المدمج، ومعالج Snapdragon، ومع ذلك، يتميز هاتف سامسونج بالمتانة وشاشة AMOLED الأفضل.

فإذا كنت تفضل استخدام القلم الذكي لأداء المهام فاختر هاتف موتورولا، أما إذا كنت تبحث عن ميزات إضافية كالشاشة الأفضل والمتانة فاختر هاتف سامسونج.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy A54 5G و Moto G Stylus 5G: