كان هاتف Galaxy A13 5G واحد من أكثر هواتف سامسونج الاقتصادية شعبية في عام 2022، لكن في هذا العام أطلقت سامسونج طراز Galaxy A14 5G الذي يضم ميزات أفضل قليلًا وسعره أقل، مما يجعله من أفضل هواتف أندرويد الاقتصادية في عام 2023.

إليك مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A13 5G و Galaxy A14 5G لتتعرف أوجه التشابه والاختلاف بين كلا الهاتفين:

التصميم:

يأتي هاتفا سامسونج Galaxy A13 5G و Galaxy A14 5G بتصميم أنيق ولكن الجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستيك، والشاشة مدعومة بطبقة حماية زجاجية، ويشبه تصميم هاتف Galaxy A14 5G إلى حد كبير تصميم سلسلة Galaxy S23 الرائدة.

يضم كلا الهاتفين مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر التشغيل، وستلاحظ أن حافات الشاشة سميكة وأزرار التحكم في مستوى الصوت تظهر في الجانب الأيمن من الإطار البلاستيكي، وفي الجانب الأيسر توجد فتحة لبطاقات SIM و microSD.

الشاشة:

يأتي هاتف Galaxy A14 5G بشاشة من نوع (PLS LCD) قياسها 6.6 بوصات، وبدقة 1080 × 2408 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 400 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

لا تختلف مواصفات الشاشة في هاتف سامسونج Galaxy A13 5G كثيرًا، فهي من النوع ذاته وهو (PLS LCD) وتدعم معدل التحديث نفسه ويعادل 90 هرتزًا، لكنها تأتي بقياس أصغر يعادل 6.5 بوصات، وبدقة أقل تعادل 720 × 1600 بكسلًا، وبكثافة أقل وتبلغ 270 بكسل في البوصة الواحدة.

الكاميرا:

يضم هاتفا سامسونج Galaxy A14 5G و Galaxy A13 5G كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مخصصة للتصوير الدقيق (macro)، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتفي سامسونج Galaxy A14 5G و Galaxy A13 5G تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فإن هاتف Galaxy A14 5G يضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy A13 5G فهي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتفا سامسونج Galaxy A14 5G و Galaxy A13 5G بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 700) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 7 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2). وكلا الهاتفين يحتويان على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 15 واطًا.

يتوفر هاتف Galaxy A14 بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 64 أو 128 جيجابايت.

أما هاتف Galaxy A13 فهو يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهما: سعة 4 أو 6 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 64 أو 128 جيجابايت.

يدعم كلا الهاتفين شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، والزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هاتف Galaxy A14 بنظام التشغيل أندرويد 13 أما Galaxy A13 فهو يعمل بنظام أندرويد 11 لكنه قابل للتحديث إلى أندرويد 13، ويضم كلا الهاتفين واجهة المستخدم One UI 5.1 وهي واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص وتوفر ميزات متعددة.

سيحصل هاتف Galaxy A14 على دعم لمدة سنتين لتحديثات النظام، مما يعني أنه سيدعم إصدار أندرويد 15، بالإضافة إلى أربعة سنوات من التحديثات الأمنية.

بالنسبة إلى الأداء، ستلاحظ أنه لا يختلف في كل من Galaxy A13 5G و A14 5G، إذ يمكنك التنقل بين الشاشات الرئيسية، وفتح التطبيقات وتبديلها، وتصفح الويب، واللعب بألعاب الفيديو بسلاسة في معظم الأوقات.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy A13 5G بسعر 689 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهو متوفر باللون الأسود.

ويُباع هاتف Galaxy A14 5G بسعر 659 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. وهو متوفر بأربعة ألوان، وهي: الفضي، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

أيهما تختار؟

لا يوجد أي سبب لشراء Galaxy A14 5G إذا كنت تمتلك A13 5G لأن كلا الهاتفين متشابهان بشكل كبير، ومع أن الشاشة في هاتف A14 أفضل، إلا أنها ليست سببًا للتفكير بالترقية. أما إذا كنت تستخدم هاتفًا غير A13 وتفكر في الحصول على هاتف اقتصادي جديد، فاختر Galaxy A14 5G لأن سعره أقل وتصميمه أجمل، وشاشته أفضل، وستحصل على دعم لتحديثات نظام التشغيل حتى إصدار أندرويد 15.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy A14 5G و Galaxy A13 5G: