يُعد هاتف Infinix GT 10 Pro خيارًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى هاتف مصمم للألعاب ويُباع بسعر متوسط، ويتميز هذا الهاتف بتصميم عصري ويضم جهة خلفية مميزة تتضمن العديد من التفاصيل، بالإضافة إلى أنه يضم بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، مما يضمن استمرار الهاتف بالعمل لمدة يوم كامل تقريبًا، ويدعم هذا الهاتف الشحن بقدرة 45 واطًا مما يسمح لك بإعادة شحن الهاتف بسرعة واستئناف جلسة اللعب.

وقبل عدّة أيام طرحت شركة Infinix بالتعاون مع شركة PUBG Mobile هاتف Infinix GT 10 Pro في المملكة العربية السعودية، الذي من المتوقع أن يقدم تجربة ألعاب استثنائية بفضل ميزاته الفريدة وأدائه القوي.

ولتتعرف جميع ميزاته ومواصفاته، إليك مراجعة شاملة لهاتف Infinix GT 10 Pro:

التصميم:

ركزت شركة Infinix في تقديم تصميم رائع وعصري لهاتف GT 10 Pro، بحيث يضم جهة خلفية بها تفاصيل متعددة، تتضمن خطوط خشنة ومصباح LED، وهناك المنطقة الخاصة بالكاميرا التي تبرز قليلًا وتضم عدستان كبيرتان تظهران في الوضع الرأسي، والثالثة تأتي بجانب العدسة الموجودة في الجهة العلوية.

بالنسبة إلى مصابيح LED الموجودة في الجهة الخلفية فهي قليلة مقارنة بتلك الموجودة في هاتف Nothing Phone 2 الذي يأتي مع جهة خلفية تتضمن مجموعة كبيرة من مصابيح LED، وتضيء المصابيح في هاتف GT 10 Pro عند تلقي الإشعارات والمكالمات وخلال وقت شحن الجهاز، وهناك أنماط مختلفة لإضاءة مصابيح LED يمكنك تخصيصها.

يحتوي GT 10 Pro على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الجهة السفلية من الشاشة، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP53، ويتوفر بلونين فقط هما: الفضي (Mirage Silver) والأسود (Cyber Black).

الشاشة:

يأتي هاتف Infinix GT 10 Pro بشاشة من نوع (AMOLED) قياسها 6.67 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 395 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث أقصاه 120 هرتزًا.

يتيح لك GT 10 Pro ضبط معدل التحديث يدويًا عند 60 أو 90 أو 120 هرتزًا، ويتوفر وضع تلقائي بحيث يتغير معدل التحديث تلقائيًا بناءً على المحتوى الموجود في الشاشة. كما ستحصل على خيارات لتعديل توازن الألوان، وتغيير الخط، وإعداد مرشح الضوء الأزرق، وغير ذلك.

الكاميرا:

يضم هاتف Infinix GT 10 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مخصصة للتصوير الدقيق (macro).



أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Infinix GT 10 Pro تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فإن هاتف Infinix GT 10 Pro يضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1440 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Infinix GT 10 Pro بمعالج من نوع (Mediatek Dimensity 8050) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 3.0 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G77 MC9).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، بسعة 8 جيجابايت، وخيار من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم XOS 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، والزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات MicroSD.

عند البدء باستخدام هاتف GT 10 Pro ستلاحظ أن الأداء ممتاز فيما يتعلق بالمهام اليومية، وكذلك أثناء اللعب بألعاب الفيديو، فهو يقدم تجربة لعب ممتازة وسلسلة لأنه مصمم خصوصًا لهواة ألعاب الفيديو الذين يبحثون عن هاتف للألعاب بميزانية محدودة.

لن تواجه أي مشكلات أثناء جلسات اللعب، لكن قد ترتفع حرارة الهاتف بعد مرور فترة ليست طويلة من اللعب، وعندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فإن بطارية GT 10 Pro تدوم يومًا كاملًا، وستساعدك ميزة الشحن بقوة 45 واطًا في إعادة شحن البطارية سريعًا واستئناف جلسة اللعب، إذ يستغرق شحن هذا الهاتف بالكامل ما يزيد قليلاً عن 65 دقيقة، وللوصول إلى نسبة 50% تحتاج إلى شحنه لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

السعر:

يُباع هاتف Infinix GT 10 Pro بسعر 999 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود، والفضي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Infinix GT 10 Pro: