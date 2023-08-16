ما تشذيب المحتوى وكيف يساعد في تحسين محركات البحث؟

إذا كنت تمتلك موقعًا إلكترونيًا أو مدونة، فغالبًا ما تفكر في المحتوى الجديد الذي يجب إنشاؤه. ولكن يجب عليك أيضًا التركيز في المحتوى القديم، لأن وجود العديد من المقالات أو الصفحات ذات الأداء المنخفض في موقعك تؤثر سلبًا في ظهور موقعك في محركات البحث.

هل تعلم أن المحتوى القديم أو المتشابه جدًا أو المحتوى الذي لا يحمل أي قيمة للمستخدمين – الذي يُطلق عليه اسم (Thin Content) – يمكن أن يحفض ترتيب موقعك في نتائج البحث جدًا؟ وهنا يمكن أن تساعدك ممارسة تُسمى (تشذيب المحتوى) Content pruning في منع حدوث ذلك.

ولكن ما هي هذه الممارسة، وكيف تستخدمها دون إلحاق أي ضرر بموقعك أو مدونتك؟

هل تعرف القليل عن البستنة؟ تحمل ممارسة (تشذيب المحتوى) في المواقع الإلكترونية المبدأ نفسه الذي نتبعه في عملية تشذيب الأشجار أو تقليمها، حيث نقوم بإزالة الأجزاء التالفة والفروع المريضة بحيث نتيح للفروع السليمة مجالًا للنمو. والشيء نفسه ينطبق على المحتوى في موقعك أو مدونتك.

أولًا؛ ما المقصود بممارسة (تشذيب المحتوى) Content pruning؟

تُعد ممارسة (تشذيب المحتوى) Content pruning شكلًا من أشكال صيانة المحتوى في موقع الويب، إذ إنها تركز في المحتوى الذي لا يعمل بشكل جيد، وقد يعني هذا المحتوى الذي يحصل على زيارات منخفضة، أو صفحات ذات محتوى ضعيف أو مكرر، أو مقالاات لم تعد مناسبة في الوقت الحالي.

يهدف (تشذيب المحتوى) إلى التخلص من تلك الصفحات ومحاولة تقديم محتوى حديث وثري وملائم للمستخدمين. كما أن له فائدة إضافية، وهي التوافق مع معايير جوجل، إذ تفضل جوجل المحتوى الجديد العالي الجودة لذا فإنها تعد من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

ثانيًا؛ لماذا يجب عليك تشذيب المحتوى في موقعك؟

يعني تشذيب المحتوى استبعاد المحتوى ذي الزيارات المنخفضة، بحيث يكون للمحتوى الآخر مساحة أكبر للتألق. كما أن هذه الممارسة ستعمل على تحسين جودة المحتوى في الموقع، ومن ثم تحسين ترتيب ظهوره في نتائج محركات البحث. كما يوجد الكثير من الفوائد الأخرى ومنها:

تحسين تجربة المستخدم: سيؤدي وجود محتوى عالي الجودة في موقعك أيضًا إلى تحسين تجربة المستخدمين عند تصفحهم للموقع، إذ إنهم لن يصلوا إلى صفحات حول الخدمات أو المنتجات التي لم تعد تعرضها أو أي معلومات قديمة.

سيؤدي وجود محتوى عالي الجودة في موقعك أيضًا إلى تحسين تجربة المستخدمين عند تصفحهم للموقع، إذ إنهم لن يصلوا إلى صفحات حول الخدمات أو المنتجات التي لم تعد تعرضها أو أي معلومات قديمة. توفير المال وموارد الطاقة: حتى المحتوى القديم تزحف إليه محركات البحث والبوتات Bots، وهذا يكلف محركات البحث المال وموارد الطاقة، لذا يمكنك مساعدتهم عن طريق إزالة تلك الصفحات التي لا تستحق الزحف. ويُعرف (الزحف) Crawling بأنه هو عملية البحث عن صفحات ويب جديدة أو معدَّلة، حيث يكتشف جوجل عناوين URL باتباع الروابط، وقراءة خريطة الموقع Sitemap، وغير ذلك من الوسائل الأخرى.

حتى المحتوى القديم تزحف إليه محركات البحث والبوتات Bots، وهذا يكلف محركات البحث المال وموارد الطاقة، لذا يمكنك مساعدتهم عن طريق إزالة تلك الصفحات التي لا تستحق الزحف. ويُعرف (الزحف) Crawling بأنه هو عملية البحث عن صفحات ويب جديدة أو معدَّلة، حيث يكتشف جوجل عناوين URL باتباع الروابط، وقراءة خريطة الموقع Sitemap، وغير ذلك من الوسائل الأخرى. سيساعدك في تجنب منافسة نفسك: إذا كنت تكتب لفترة طويلة، فمن المتوقع أن يكون لديك العديد من المقالات المتشابهة حول موضوع معين، وفي هذه الحالة سيبدأ محتوى موقعك في التنافس مع نفسه، حيث ستجد جوجل صعوبة في تحديد أي من مقالاتك يجب أن يحتل المرتبة الأولى لهذا الموضوع، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حصول مقالاتك حول هذا الموضوع على تصنيفات عامة منخفضة.

إذا كنت تكتب لفترة طويلة، فمن المتوقع أن يكون لديك العديد من المقالات المتشابهة حول موضوع معين، وفي هذه الحالة سيبدأ محتوى موقعك في التنافس مع نفسه، حيث ستجد جوجل صعوبة في تحديد أي من مقالاتك يجب أن يحتل المرتبة الأولى لهذا الموضوع، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حصول مقالاتك حول هذا الموضوع على تصنيفات عامة منخفضة. يساعدك في التركيز على الأشياء الأكثر أهمية لعملك: سيعطيك تشذيب المحتوى المنتظم شعورًا أكثر استرخاء بصفتك مالك أو مدير الموقع، لأنك لن تفقد أي عميل محتمل قد يصل إلى صفحات بها معلومات قديمة.

ثالثًا؛ ما الطرق التي تتبعها لتشذيب المحتوى بذكاء؟

كما ترى، يعد تشذيب المحتوى مفيدًا على المستويات كلها، ولكن كيف تتخلص من المحتوى القديم بذكاء دون إلحاق أي ضرر بموقعك؟ يوجد العديد من الطرق للتخلص من المحتوى القديم في موقعك، وسنستعرض هنا بعضها:

1- جمع البيانات وتكوين نظرة عامة:

احرص في البداية على تكوين نظرة عامة عن محتوى الموقع كله وكيفية أدائه. وهنا يمكنك الاستعانة بملف Excel أو جدول بيانات جوجل، حيث يمكنك تصدير عناوين URL للصفحات والمنشورات من Google Search Console أو Google Analytics، بالإضافة إلى بعض البيانات التي تريد أن تبني عليها قراراتك.

ولكن لا يجب أن تأخذ في اعتبارك بيانات (Google Analytics) فقط مثل: مشاهدات الصفحة أو قيمة الصفحة أو معدل التفاعل، إذ يجب مراعاة بعض البيانات الأخرى، وهي على سبيل المثال: عدد الروابط الخارجية والداخلية التي تشير إلى هذه الصفحات. أو إذا قمت بمشاركة هذه الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يؤدي ذلك إلى الكثير من المشاركات أو التفاعل المستمر أو مبيعات جديدة، وهذه نقطة يجب عدم إغفالها أثناء تحليل محتوى موقعك.

هناك أدوات لتحسين محركات البحث يمكن أن تساعدك في هذه العملية. على سبيل المثال، يمكن لأدوات مثل: Semrush، و ahrefs، و ContentKing الزحف إلى المحتوى الذي تفكر في التخلص منه أو تدقيقه وحتى تزويدك بالتوصيات، وبالطبع لا يجب أن تأخذ دائمًا هذه التوصيات التلقائية كأمر مسلم به، لأنك الذي أنشأت هذه الصفحات، وتعرف جيدًا ما الهدف منها، وهل لا زلت تحقق هذا الهدف أم لا. ومع ذلك؛ يمكن أن تساعدك هذه الأدوات بالتأكيد في اكتشاف المحتوى المنخفض الأداء.

2- الأهداف والمعايير:

من الجيد أن يكون لديك معايير واضحة لتحديد هل الصفحات القديمة تحقق أهدافها أم لا؟ فعلى سبيل المثال: هل أنشأتها لتحصل على ترتيب عالي في محرك جوجل، وهل لا زلت تحتل هذه المرتبة، أم أن هذه الصفحة تسلط الضوء على منتج ما.

من الواضح في هذه المرحلة أن أحد أهم الأشياء التي ستراجعها هو كيفية تحسين هذه الصفحة وتحقيق أقصى استفادة منها، لذلك فكر عند تحليل أي صفحة في هدف هذه الصفحة، وهل تلبي المعايير التي حددتها لهذا الهدف. وإذا كانت لا تحقق الهدف، فهل يجب عليك تحسينها، أم يوجد صفحة بديلة في الموقع تحقق الهدف؟

قد تكون هذه الطريقة مربكة إذا كان لديك الكثير من المحتوى وكنت تعمل باستخدام جدول بيانات. ولكن في هذه الحالة، قد يكون من المفيد أن تركز في موضوعات محددة ضرورية لعملك. وهنا تأكد من حصر كل المحتوى الخاص بموضوع معين في جدول بيانات وحدد البيانات الخاصة بكيفية أداء هذا المحتوى لتتمكن من تقييمه بدقة.

3- فحص الروابط الداخلية:

تتمثل نقطة البداية الجيدة لتشذيب المحتوى في التحقق من عدد الروابط الداخلية التي يحتوي عليها المقال أو الصفحة. يُطلق على المحتوى الذي لا يحتوي على روابط داخلية اسم (المحتوى المعزول) Orphaned Content.

لماذا تعتبر هذه نقطة انطلاق جيدة؟ لأنه إذا لم تضيف روابط داخلية في مقال ما، فهناك احتمالات عديدة أبرزها:

هذا المقال كان مناسبًا لوقته فقط أي أنه قد يكون مجرد إعلان لحدث أو خبر قديم.

لم يعد هذا المقال يحمل فائدة كبيرة في الوقت الحالي.

لم يعد هذا المقال يحصل على عدد كبير من الزيارات، إلا من خلال روابط خارجية جديدة.

وهذه الاحتمالات ستساعدك في تحديد هل يجب عليك الاحتفاظ بهذه المقالات أو التخلص منها، وهنا يمكن أن تساعدك إضافة (Yoast SEO Premium) في الوصول إلى هذه المقالات بطريقة سهلة للغاية.

كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى إضافة (Yoast SEO) في الموقع من خلال الشريط الجانبي، والنقر على (تدريبات تحسين محركات البحث) SEO workouts، ثم اختر (تمرين المحتوى المعزول) Orphaned content workout – وفي الإصدار العربي ستجده تحت تصنيف (محتوى خص بالايتام) – وهو المحتوى الذي لا يستخدم أي روابط داخلية ولا يمكن الوصول إليه بسهولة بالنسبة لمحركات البحث أو الزوار.

لتتمكن من اتخاذ الإجراء الصحيح، حدد ما تريد القيام به في المقال أو الصفحة. يمكنك استخدام جدول البيانات الذي أنشأته في المرحلة السابقة، أو تحقق من الصفحات صفحة بصفحة، لتعرف هل تفي بالأهداف والمعايير التي وضعتها أم أنها لم تعد ذات فائدة.

رابعًا؛ كيف تقرر ما يجب فعله مع المحتوى؟

كما ذكرنا سابقًا؛ ألق نظرة على هدف الصفحة، ثم قرر هل تريد تحسينها أم حذفها أو إخفاءها وفقًا لملائمتها مع الهدف؟ وفيما يلي بعض الأمثلة لتسهيل الأمر عليك:

1- تحسين المحتوى:

يمكنك تحسين الصفحات والمقالات العالية الجودة التي كتبتها منذ فترة لكنك نسيتها بسبب أولويات أخرى. قد يكون ترتيب هذه المقالات في الصفحة الثانية من محرك بحث جوجل، ولكن يمكنك تحسين ترتيبها لتصبح في الصفحة الأولى من خلال تحديثها أو إضافة آخر التطورات الخاصة بهذا الموضوع أو إثرائها بأمثلة رائعة أو رسوم توضيحية أو مقطع فيديو. ولا تنس إضافة روابط داخلية إليها من المحتوى ذي الصلة. كما يمكنك مشاركتها مرة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الرسائل الإخبارية لزيادة الزيارات.

2- حذف المحتوى:

يمكنك حذف المقالات التي تتكلم عن أحداث أو موضوعات قديمة لم يعد أحد يهتم بها الآن، أو المقالات والصفحات المتعلقة بموضوعات كتبتها حديثًا وأكثر ثراءً وحاول إدماجها معًا، في الحالة الأخيرة قد ترغب في التحقق من وجود مقاطع قيمة في المقالة التي توشك على حذفها، وهنا يمكنك إضافة هذه المقاطع في المقالة التي تعمل على تحسينها. وإذا حذفت مقالًا فلا تنس إعادة توجيه عنوان URL إلى مقال آخر ذي صلة ولكنه أفضل، لأنه بخلاف ذلك سيصل جمهورك إلى صفحة غير موجودة، وهي تجربة مخيبة للآمال ومحبطة.

وتذكر عند إجراء (تمرين المحتوى المعزول) في إضافة (Yoast SEO Premium) سيظهر لك سؤال عما يجب أن تفعله بعنوان URL عندما تحذف صفحة حتى لا تنسى.

3- إخفاء المحتوى:

يمكنك اتباع سياسة الإخفاء مع الصفحات المصممة لجمهور معين التي يمكنها التنافس مع منشورات أكثر عمومية حول الموضوع نفسه في محركات البحث. وتريد الاحتفاظ بها لأنك تريد توجيه جزء من جمهورك إليها لغرض محدد. أو منشور مبيعات متكرر سنويًا. قد ترغب في إخفاء هذا النوع من المحتوى عن محركات البحث لتجنب إرباكها.

وإذا اخترت (noindex) في تمرين المحتوى المعزول في إضافة (Yoast SEO Premium) فستضيف Yoast SEO علامة noindex إلى الصفحة حتى لا تظهر في نتائج البحث.

نصيحة: تتبع قراراتك لتحسين المحتوى أو حذفه من موقعك عن طريق تدوينها في جدول البيانات. إذا كنت تقوم بتمرين المحتوى المعزول في إضافة (Yoast SEO Premium)، فسوف يقوم تلقائيًا بتتبع اختياراتك نيابة عنك، إذ سيرشدك التمرين خلال ثلاث خطوات، مما يجعل من السهل جدًا تحسين محتوى موقعك.