لامبورغيني تشوِّق لسيارتها الكهربائية الخارقة قبل الكشف عنها بعد غدٍ

نشرت شركة صناعة السيارات الفاخرة (لامبورغيني) Lamborghini صورة تشويقية لسيارتها الكهربائية التي تعتزم الكشف عنها في 18 آب/ أغسطس الجاري في أسبوع السيارات Monterey Car Week.

ويبدو من الصورة، التي نشرتها الشركة الإيطالية عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن مفهوم السيارة الكهربائية لن يختلف كثيرًا من حيث التصميم عن شكل سيارات لامبورغيني الكلاسيكي.

وفي حين أنها مجرد مفهوم، يُعتقد أن السيارة سوف تعطينا انطباعًا أوليًا عن شكل السيارة الكهربائية المرتقبة من لامبورغيني.

ولقد مرّ عامان منذ أن أعلنت لامبورغيني عن خططها للسيارات الكهربائية، التي سوف تستمر على مرحلتين خلال العقد المقبل.

وقالت الشركة إنها سوف تطرح بحلول نهاية عام 2024 إصدارات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء من تشكيلتها بأكملها. وبعد ذلك، سوف تطلق لامبورغيني أول طراز كهربائي بالكامل في وقت ما قبل نهاية العقد.

وهذا يعني أن الإصدارات الهجينة من طرازات Aventador، و Huracán، و Urus سوف تُطرح في غضون السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى سيارات Sián المحدودة الإنتاج.

وفي وقت ما قبل عام 2030، سوف تكشف لامبورغيني النقاب عن نموذج رابع جديد كليًا يعمل بالكهرباء.

ومن المحتمل أن يوفر المفهوم الذي سيُكشف عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعض الأدلة بشأن هذا النموذج الرابع الغامض.

ويُشار إلى أن الشركة قد أطلقت بالفعل طرازًا هجينًا وهو 2024 Revuelto الذي يأتي مع محرك بنزين بقوة 813 حصانًا يدعمه ثلاثة محركات كهربائية ليصبح العدد الإجمالي 1,015 حصانًا. وتعتزم الشركة إطلاق الطراز الهجين محل سلسلة Aventador.

وتعمل المحركات الكهربائية الثلاثة في Revuelto، وهي واحد في الخلف وآخران في كل عجلة أمامية، بواسطة حزمة بطارية باستطاعة 3.8 كيلوواط في الساعة موجودة في النفق المركزي للسيارة، وهو صغير وفقًا لمعايير السيارات الكهربائية، ولكن لا يزال بإمكانه تشغيل سيارة Revuelto بالطاقة الكهربائية فقط لما يصل إلى 10 كيلومترات، أو 6.2 ميل.

وعلى غرار شركات السيارات الرياضية الأخرى، كانت لامبورغيني بطيئة في تبني محركات الدفع الكهربائية، ويُعتقد أن السبب هو خشية الشركة من خسارة عملائها المخلصين الذين يتوقون إلى محركي: V8 و V12 اللذين يمتازان بصوتهما العالي وسرعتهما الفائقة.