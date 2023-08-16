كيفية استخدام ميزة تحويل النص إلى صورة بالذكاء الاصطناعي في كانفا

يزداد إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في العديد من الجوانب الإبداعية كالتصميم وتحرير الصور ومقاطع الفيديوه وغير ذلك. وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمصممين توفير الكثير من الوقت والجهد أثناء إنشاء تصاميم جديدة، والحصول على أفكار ملهمة، بالإضافة إلى إمكانية تحويل أي نص إلى صورة، وقد أضافت منصة كانفا (Canva) ميزة جديدة تُسمى (Text to Image) لتسهيل عمل المصممين والمبدعين.

إليك كيفية استخدام ميزة تحويل النص إلى صورة في منصة كانفا:

ما هي ميزة تحويل النص إلى صورة في منصة كانفا؟

Text to Image هي ميزة تعمل بالذكاء الاصطناعي من كانفا، توفر للمصممين طريقة لإنشاء أي صورة يمكنهم تخيلها. وكل ما عليك فعله هو وصف شكل الصورة التي تريدها في نص بسيط، وستولد هذه الميزة عدّة خيارات للاختيار منها.

كيفية استخدام ميزة تحويل النص إلى صورة في كانفا في إصدار الويب:

من الصفحة الرئيسية لمنصة كانفا في متصفح الويب، اختر مشروع معين للعمل عليه أو أدخل أبعاد مخصصة، وبعد ذلك، ستنتقل إلى صفحة محرر Canva، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تبويب Apps الموجودة في شريط الأدوات الأيسر.

ستظهر ميزة Text to Image مباشرة، وإذا لم تجدها فابحث عنها في شريط البحث في الجهة العلوية، وبمجرد النقر فوق الرمز، ستفتح الميزة.

أضف وصفًا للصورة التي تريدها في المربع المخصص، وكلما كنت أكثر دقة أثناء الوصف كانت النتائج أفضل.

حدد (الأسلوب) Style الذي تريد استخدامه، و(نسبة العرض إلى الارتفاع) Aspect Ratio للصورة التي تريدها، ثم انقر فوق (إنشاء صورتك) Create Your Image.

سيستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى يُنشئ الذكاء الاصطناعي أربع صور للاختيار منها. وإذا كنت ترغب في استخدام واحدة من تلك الصور، انقر فوقها وستظهر في لوحة التصميم وستكون جاهزة للإدماج في التصميم الذي تعمل عليه.

إذا لم تعجبك الصور لأي سبب من الأسباب، فما عليك سوى النقر فوق (إنشاء مرة أخرى) Create Your Image. وإذا كنت تريد تغيير أي شيء في النص أو الأسلوب، انقر فوق Go Back.

كيفية استخدام ميزة تحويل النص إلى صورة في تطبيق Canva للهواتف:

لاستخدام ميزة تحويل النص إلى صورة في تطبيق Canva في هاتفك، ابدأ تصميمًا جديدًا بالنقر فوق أيقونة الجمع (+)، وستنتقل إلى صفحة التحرير، ثم مرر إلى الأسفل حتى ترى تبويب Apps ثم انقر فوقه. وستظهر لك ميزة تحويل النص إلى صورة ضمن مجموعة من الخيارات، ويمكنك البدء باستخدامها مباشرة باتباع الخطوات نفسها الخاصة باستخدام هذه الميزة في كانفا في متصفح الويب.

ما القيود المرتبطة باستخدام ميزة تحويل النص إلى صورة في كانفا؟

إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني من Canva، فسيُسمح لك باستخدام ميزة تحويل النص إلى صورة 50 مرة فقط. وإذا كنت تفكر في استخدامها بشكل متكرر، فيمكنك الترقية إلى إصدار Canva Pro المدفوع لتتمكن من استخدامها 500 مرة شهريًا.