سامسونج تجلب ميزات جديدة للأجهزة القديمة

تستعد شركة سامسونج لجلب أحدث ميزاتها البرمجية من سلسلة Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Tab S9 و Galaxy Watch 6 إلى أجهزة جالاكسي الأخرى المدعومة، بحيث يصل تحديث One UI 5.1.1 إلى Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 في وقت ما من هذا الشهر.

وعلاوة على ذلك، يجد هذا التحديث طريقه أيضًا إلى منتجات سامسونج الأخرى المتوافقة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية السابقة.

وتأتي الأخبار من الشركة، التي تشير إلى أنها توفر تحديث One UI 5.1.1 للأجهزة القديمة، بحيث تركز الشركة في البداية جهودها على Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4، ومن ثم تنتقل إلى Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold 2، و أجهزة Galaxy Z Flip الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى أجهزة سلسلة Galaxy Tab S8 و Galaxy Tab S7 التحديث أيضًا، إلى جانب Galaxy Tab S6 Lite و Galaxy Tab A8 و Galaxy Tab A7 Lite و Galaxy Tab Active 3 و Galaxy Tab Active 4 Pro.

ويبدو هذا التحديث مختلفًا ويصل بميزات فريدة لكل جهاز، ولكن سامسونج كانت سريعة في تسليط الضوء على كيفية تسهيلها للتحكم في لوحة Flex Mode من خلال هواتفها القابلة للطي، مما يمنح المستخدمين سهولة الوصول إلى النوافذ المتعددة ولوحة اللمس وإعدادات التقاط الشاشة والمزيد.

وعلاوة على ذلك، يحتوي شريط الوسائط الجديد على زر جديد للتقديم والإرجاع السريع يسمح للمستخدمين بالتخطي للأمام والعودة بزيادات مدتها 10 ثوانٍ، ويوفر المزيد من عناصر التحكم الدقيقة التي تتيح للمستخدمين تنظيف المحتوى.

وتمثل المهام المتعددة إحدى أهم ميزات أجهزة سامسونج، وواصلت الشركة توسيع نطاق المهام المتعددة من خلال الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي، مما يسهل تصفح الويب أو استخدام تطبيقات متعددة في وقت واحد باستخدام النوافذ المتعددة والقوائم المنبثقة وإجراءات السحب والإفلات.

ويحصل المستخدمون من خلال التحديث الأخير على إمكانية الوصول إلى أدوات جديدة، مثل التطبيقات التي يمكن محاذاتها على حافة الشاشة أو إخفائها عن الشاشة، مع إمكانية النقر عليها لاستئناف الاستخدام بسهولة.

ويصبح المستخدمون قادرون على التبديل بين النوافذ المنبثقة والنوافذ المتعددة بإيماءات جديدة وتغيير طرق العرض أيضًا.

ويتيح تحديث السحب والإفلات باليدين طريقة جديدة تمامًا للتفاعل مع الملفات الموجودة عبر الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

وعلاوة على ذلك، يدعم شريط المهام عبر Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Tab S8 الآن ما يصل إلى أربعة تطبيقات حديثة، مما يجعل التبديل أكثر سهولة عند المهام المتعددة.

ووفرت شركة سامسونج في شهر مايو لمحة عما يوفره تحديث One UI 5 Watch، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المزيد من الأدوات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية والعافية.

ولم تشارك العلامة التجارية بعد موعد إصدار هذا التحديث في آخر تحديث لها، ولكنها أوضحت أنها تتيحه لجميع نماذج Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 5.

وبالإضافة إلى التحسينات الجمالية الجديدة، يوفر التحديث الجديد واجهة مستخدم Sleep Insights الجديدة التي تمنح المستخدمين فهمًا أفضل لمقاييس النوم الخاصة في لمحة.

وتشمل واجهة المستخدم درجة نوم جديدة، إلى جانب معلومات حول مراحل النوم، وساعات الشخير، وحتى مستويات الأكسجين في الدم.

ويوفر التحديث أيضًا وصولاً مباشرًا إلى وضع التدريب على النوم، الذي كان يجب الوصول إليه مسبقًا باستخدام هاتف ذكي.

وعلاوة على ذلك، يأتي التحديث بميزة جديدة تسمى منطقة معدل ضربات القلب المخصصة، التي تزود المستخدمين بتحليل في الوقت الفعلي، مع القدرة على التوصية ببرامج تدريبية مختلفة مع خمسة مستويات من الشدة.