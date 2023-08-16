ديل تطلق شاشة مكتبية يمكنها التحول إلى حاسوب لوحي

أطلقت شركة (ديل) Dell شاشة مكتبية جديدة بمقاس 23.8 بوصة وبدقة 1,920×1,080 بكسلًا؛ تمتاز بأنها قابلة للتحوّل إلى جهاز لوحي ذي شاشة تعمل باللمس، وذلك بفضل الحامل المفصلي.

وتُروِّج الشركة الأمريكية لشاشتها، المسماة (24 تتش يو إس بي-سي هب مونيتور) 24 Touch USB-C Hub Monitor، بوصفها مثالية للاستخدام في بيئات البيع بالتجزئة أو المستودعات، فضلًا عن المنازل والمكاتب.

وكانت الشركة قد أنتجت شاشات ذات عامل شكل مماثل في الماضي، مثل: شاشة (بي2418إتش تي) P2418HT التي يعود تاريخها إلى عام 2017 على أقل تقدير.

وعلى غرار شاشة P2418HT السابقة، فإن تصميم شاشة ديل الجديدة يشبه حواسيب شركة مايكروسوفت المكتبية (سيرفس إستديو) Surface Studio، التي تتميز أيضًا بشاشات تعمل باللمس وبحوامل مفصلية تسمح باستخدامها مثل الأجهزة اللوحية للرسم.

ولكن بسعر 519.99 دولارًا فقط، فمن الواضح أن شاشة ديل الجديدة ستكون منافسةً قويةً، خاصةً أن جهازًا من فئة الكل في واحد مثل: (سيرفس إستديو 2 بلس) Surface Studio 2 Plus الذي أُطلق العام الماضي، يُباع بسعر يبدأ من 4,299 دولارًا أمريكيًا، ويحتوي على حاسوب كامل مدمج في هيكله ليتماشى مع شاشته التي تأتي بقياس 28 بوصة وبدقة 4,500×3,000 بكسل.

وعلى عكس (سيرفس إستديو 2 بلس)، تعتمد شاشة ديل على حاسوب محمول خارجي أو حاسوب مكتبي للعمل.

وتشير ورقة مواصفات الشاشة إلى أن اللمس المتعدد من 10 نقاط متوافق مع كل من نظامي ويندوز وماك أو إس، ولكنه يقتصر على 3 نقاط فقط لنظام لينوكس. وأن منفذ (يو إس بي-سي) الخاص بها يوفر طاقة باستطاعة 90 واطًا للحاسوب الشخصي المتصل بها.

وإلى جانب منفذ USB-C هذا، يوجد منفذ (إتش دي إم آي 1.4) HDMI 1.4، وموصل (ديسبلاي بورت 1.2) DisplayPort 1.2، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ من نوع (يو إس بي-أي) USB-A، ومنفذ (يو إس بي-سي) USB-C إضافي للتنزيل، وخرج للصوت.

وتأتي شاشة (24 تتش يو إس بي-سي هب مونيتور) من ديل من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD مع معدل تردد قدره 60 هرتزًا، بالإضافة إلى مكبر صوت أحادي مدمج باستطاعة 3 واط.

وتتوفر شاشة ديل الجديدة للطلب مباشرة من موقعها الرسمي الآن مقابل 519.99 دولارًا أمريكيًا، وهي تُشحن على الفور.