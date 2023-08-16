جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخليص المقالات الطويلة لك

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة جديدة ضمن خدمتها المسماة (تجربة البحث التوليدية) Search Generative Experience تتيح للمستخدمين تلخيص المقالات التي يقرؤونها في الشبكة.

ويمكن لخدمة (تجربة البحث التوليدية) SGE القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي تلخيص نتائج البحث نيابةً عن المستخدمين حتى لا يضطروا إلى التمرير طويلًا للعثور على ما يبحثون عنه.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها إنها بدأت طرح الميزة يوم الثلاثاء بوصفها «تجربة مبكرة» في إطار برنامج (مختبرات البحث) Search Labs الخاص بها.

ويمكن للمستخدمين المشتركين في خدمة SGE الوصول إلى الميزة تلقائيًا، كما يمكن للمستخدمين غير المشتركين الاشتراك في الميزة وحدها في (مختبرات البحث).

وقالت الشركة إن الميزة سوف تكون متاحةً أولًا في تطبيق جوجل لنظامي أندرويد وآي أو إس، وتعتزم إتاحتها لمتصفح كروم على أجهزة السطح المكتب «في الأيام المقبلة».

وإن كان لدى المستخدم حق الوصول إلى الميزة في تطبيق جوجل في الهواتف الذكية، فسوف تستخلص الميزة مجموعة من «النقاط الرئيسية» التي ينشئها الذكاء الاصطناعي من مقالة بعد النقر على رمز في أسفل الشاشة.

هذا، وقد صُممت الميزة للعمل «فقط على المقالات المتاحة مجانًا للجمهور على الويب»، وتقول جوجل إنها لن تعمل على مواقع الويب التي يحميها الناشرون بنظام (حظر الوصول لغير المشتركين).

وقالت جوجل إنها تُجري عددًا قليلًا من التحسينات الأخرى على خدمة SGE أيضًا. ففي نتائج SGE لاستعلامات البحث المتعلقة بمواضيع، مثل: العلوم، والاقتصاد، والتاريخ، تقول الشركة إنك سوف تتمكن من تمرير مؤشر الفأرة فوق كلمات معينة للحصول على تعريفات، أو رسوم بيانية توضيحية.

وتعمل جوجل أيضًا على تسهيل فهم ملخصات خدمة SGE لمعلومات البرمجة.

وكانت جوجل قد أعلنت عن خدمة SGE في مؤتمر المطورين السنوي Google I/O في شهر أيار/ مايو الماضي، وعملت على تحسينها خلال الأشهر الماضية.

وفي أحدث مكالمة للأرباح أجرتها جوجل مع المستثمرين، قال المدير التنفيذي للشركة (سوندار بيتشاي) إن تعليقات المستخدمين «كانت إيجابية للغاية حتى الآن» وأنه «بمرور الوقت ستصبح هذه هي الطريقة التي يعمل بها البحث».