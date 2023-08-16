الاتحاد الأوروبي سيشهد إطلاق متاجر تطبيقات تنافس “آب ستور”

تخطط خدمة التطبيقات المستندة إلى الاشتراكات “ست آب Setapp” لإطلاق متجر تطبيقات بديل لمتجر تطبيقات آبل “آب ستور” خلال عام 2024 المقبل.

وسيضم المتجر تطبيقات وألعاب موجهة إلى نظامي iOS و iPadOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وتوفر خدمة “ست آب” بالفعل مجموعة كبيرة من التطبيقات من أكثر من 30 مطورًا لأجهزة ماك باشتراك واحد.

وسيتوفر متجر التطبيقات البديل أولًا للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي، كما يتوقع أن يُتاح لبقية المستخدمين في وقت لاحق.

ويتوقع أن تُقدم العديد من شركات تطوير البرمجيات والمطورين على إطلاق متاجر أخرى تنافس متجر آب ستور.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر سابقًا قانون الأسواق الرقمية، الذي يُطلق عليه اختصارًا DMA، لإلزام الشركات المطورة لأنظمة التشغيل بفتح خدماتهم ومنصاتهم أمام الشركات الأخرى والمطورين المستقلين.

وسيكون للقانون الجديد تأثير كبير في شركة آبل تحديدًا التي ستكون مجبرة على الخضوع للقانون، وإجراء تغييرات كبرى في متجر تطبيقات آب ستور وغيرها من الخدمات مثل سيري وفيس تايم والرسائل.

أما التغيير الأبرز في سياسات آبل فسيكون السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات والألعاب من خارج متجر التطبيقات الرسمي الخاص بها، في عملية يُطلق التحميل الجانبي Sideloading.

ويعني ذلك أن مستخدمي أجهزة آبل سيكون بمقدورهم تحميل التطبيقات والألعاب من متاجر تطبيقات ومصادر بديلة، دون الاعتماد بشكل حصري على متجر آب ستور، كما لن يدفع المطورون رسومًا خاصة لآبل نظير اشتراكات ومشتريات المستخدمين، وهي تتراوح بين 15% و 30%.

ويتوقع أن تدعم آبل التحميل الجانبي في نظامي iOS 17 و iPadOS 17 تماشيًا مع قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وإلا ستكون مضطرة إلى دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 20% من إيراداتها السنوية وفقًا للقانون.

جدير بالذكر أن مستخدمي أندرويد يمكنهم تحميل التطبيقات والألعاب من خارج متجر تطبيقات جوجل بلاي الرسمي، كما تتوفر العديد من متاجر التطبيقات البديلة له منذ وقت طويل.