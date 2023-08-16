إكس تحول رسميًا منصة TweetDeck إلى خدمة مأجورة

بدأت شركة إكس – تويتر سابقًا – تحويل منصة “تويت دك TweetDeck” إلى خدمة مأجورة تتطلب استخدام حساب موّثق.

ولن تكون منصة “تويت دك” متاحة إلا لأصحاب الحسابات الموثقة المشتركين في خدمة “إكس بريميوم”، المعروفة سابقًا باسم تويتر بلو.

وسيجري تحويل مستخدمي منصة TweetDeck إلى صفحة الاشتراك عند محاولة استخدامها للوصول إلى حساباتهم في منصة إكس.

وكانت إكس قد أعلنت مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي عن تغيير اسم منصة “تويت دك TweetDeck” إلى “إكس برو XPro” بالإضافة إلى جعلها مقتصرة على أصحاب الاشتراكات في المنصة، كما وعدت إكس آنذاك بتطبيق التغييرات الجديدة في غضون شهر، وهو ما تحقق بالفعل.

ويأتي ذلك التغيير الجديد ضمن تغييرات كبرى تشهدها المنصة تحت قيادة الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” منذ الاستحواذ عليها نهاية العام الماضي في صفقة بلغت 44 مليار دولار.

وكانت TweetDeck من أشهر الأدوات الخارجية التي تُستخدم للوصول إلى تويتر، وقد اشترتها الشركة عام 2011، وتتيح المنصة دعم عدة حسابات ، وتخصيص المحتوى، ما جعلها أداة قوية للصحفيين والمؤثرين والمسوقين وغيرهم من الأشخاص الذين يعتمدون على تويتر – إكس حاليًا – في عملهم اليومي، وقد كان استخدام TweetDeck مجانيًا قبل ذلك.

ويتمتع المشتركون في إكس بالعديد من المزايا مثل القدرة على مشاركة منشورات طويلة مع المتابعين، وإعطاء الأولوية لهم في الظهور، وإبراز علامة التوثيق المميزة بجانب الاسم، والاستفادة من برنامج مشاركة الأرباح في المنصة، ورفع مقاطع فيديو طويلة، وتعديل المنشورات، بجانب الوصول الحصري الآن إلى منصة TweetDeck، وغيرها.