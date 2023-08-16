أوبرا تجلب مساعدها الذكي Aria إلى نظام iOS

حصل تطبيق متصفح الويب (أوبرا) Opera لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS على مساعدها (آريا) Aria القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة النرويجية اليوم الأربعاء في منشور على مدونتها أن مساعدها الذكي (آريا)، الذي طورته بالتعاون مع شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، أصبح مدمجًا مباشرةً في متصفح الويب، وهو مجاني للمستخدمين جميعهم.

وكانت أوبرا قد أطلقت (آريا) لمتصفحها في أجهزة سطح المكتب، ونظام التشغيل أندرويد في وقت سابق، وقد تجاوز عدد مستخدميه، حسب الشركة، أكثر من مليون مستخدم.

ومع إضافة المساعد إلى نظام (آي أو إس)، يصبح (آريا) متاحًا عبر المنصات الرئيسية جميعها، وهي: ويندوز، وماك، ولينوكس، وأندرويد، والآن آي أو إس.

ومع ذلك، فإن استخدام (آريا) متروك للمستخدم نفسه، فإن كان يرغب في تجربة خدمة الذكاء الاصطناعي، فيمكنه الاشتراك فيها، فهي ليست مفروضة على الجميع.

وبعد الاشتراك، سوف يوفر (آريا) العديد من الرؤى والأفكار الذكية، وإمكانية التخاطب صوتيًا، وسوف يتعين على المستخدمين أيضًا تسجيل الدخول إلى حساب أوبرا الخاص بهم لاستخدام المساعد الذكي. وإن لم يكن لديهم حساب، فيمكنهم إنشاء واحد من التطبيق.

ويعتمد المساعد (آريا) على البنية التحتية نفسها لخاصية الإنشاء Composer الخاصة بشركة أوبرا التي تتصل بنموذج اللغة الكبير (جي بي تي) التابع لشركة (أوبن أي آي)، الذي يُشكل أساس روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT.

وقالت أوبرا إن خاصية Composer ستوفر لـ (آريا) إمكانية الاتصال بنماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، وفي المستقبل سوف توسع قدرات الذكاء الاصطناعي في خدمات البحث، ومن ذلك: المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وغيرها مما تخطط أوبرا للكشف عنه في وقت لاحق.

وعلى غرار أدوات المساعدة الذكية الأخرى، يحتوي (آريا) في نظام (أي أو إس) على واجهة تشبه واجهات روبوتات الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة عليه وتلقي الردود، وذلك كبديل للبحث عبر محركات البحث.

يُشار إلى أن (آريا) ليس حل الذكاء الاصطناعي الأول من أوبرا، إذ أطلقت الشركة سابقًا (توجيهات الذكاء الاصطناعي) AI Prompts التي سمحت للمستخدمين ببدء المحادثات بسرعة مع خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقصير المقالات أو شرحها، أو إنشاء تغريدات، أو طلب محتوى ذي صلة بناءً على النص المميز.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق أوبرا لنظام آي أو إس مجانًا، وهو يتضمن ميزات مفيدة أخرى، مثل: حظر الإعلانات المضمنة، وشبكة VPN مجانية، ومنع التتبع، ومحفظة للعملات المشفرة، ودعم التصفح الخاص والمزيد.