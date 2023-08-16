 أفضل هواتف أندرويد للطلاب في عام 2023

سواء كنت ترغب في شراء هاتف جديد لابنك الذي يدرس في المدرسة أو الجامعة، أو أنك طالب وترغب في شراء هاتف جديد، ستفكر في هاتف أندرويد ميسور التكلفة ويمكنه أداء المهام الأساسية بسلاسة.

في الوقت الحالي، أصبحت هواتف أندرويد ذات الأسعار المتوسطة تدعم المواصفات القوية، مثل: الشاشة الكبيرة والكاميرات ذات المواصفات الجيدة، والبطارية الكبيرة التي تسمح للطالب باستخدام هاتفه طوال اليوم تقريبًا دون الحاجة إلى شحنه بشكل متكرر خلال اليوم، وغير ذلك.

إليك ستة من أفضل هواتف أندرويد المناسبة للطلاب في عام 2023:

1- هاتف Pixel 7a من جوجل:

بالنسبة لأي طالب يرغب في شراء هاتف جديد، سيفكر في هاتف بمواصفات جيدة وسعر متوسط، ومن بين جميع الهواتف الموجودة في السوق في الوقت الحالي، فإن الهاتف الذي يحقق التوازن الأفضل بين تلك العوامل هو Google Pixel 7a.

يُعد هاتف Pixel 7a من جوجل من أفضل الهواتف الذكية المتوسطة السعر، ويتميز بكاميرا بمواصفات ممتازة، ودعم طويل لنظام التشغيل. إذ يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 13 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل.

بالإضافة إلى الكاميرات الجيدة، يأتي Pixel 7a مع دعم لتحديثات البرامج لمدة خمس سنوات، ويضم شاشة من نوع OLED، ويعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الذي يضمن الأداء السلس، كما يدعم هذا الهاتف (تقنية الاتصال القريب المدى) NFC للمدفوعات اللاتلامسية مع Google Pay وهو مقاوم للمياه والغبار بحسب معيار IP67.

يحتوي Pixel 7a على بطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يُباع هاتف Pixel 7a بسعر 444 دولارًا.

2- هاتف Galaxy A53 5G من سامسونج:

يُعد Galaxy A53 5G من سامسونج من الهواتف التي تتضمن الكثير من الميزات والمواصفات الممتازة بسعر متوسط، إذ يضم هذا الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصات مع حافات رفيعة ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويأتي مع كاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 64 ميجابكسل تضمن التقاط صور رائعة.

يعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع Exynos 1280 من سامسونج، الذي يضمن الأداء السلس لمعظم المهام. ومع أنك قد تواجه القليل من التأخير أثناء اللعب، لكن تجربة المستخدم الإجمالية جيدة جدًا.

يتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP67، ويحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 واطًا، ويحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج داخل الشاشة، بالإضافة إلى أنه متوفر بألوان جميلة.

يُباع هاتف Galaxy A53 5G من سامسونج بسعر 1428 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، و256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

3- هاتف Galaxy A54 5G من سامسونج:

يأتي هاتف (Galaxy A54 5G) بتصميم أنيق من الزجاج يشبه تصميم هاتف Galaxy S23 الرائد إلى حد كبير،ويضم شاشة مقاسها 6.4 بوصات، من نوع (Super AMOLED)، وتدعم معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (+HDR10). ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج (Exynos 1380) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.4 هرتز، ويعمل ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا. ويضم مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

يتوفر هاتف (Galaxy A54 5G) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت وخيارين من مساحة التخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت. ويدعم الزيادة حتى واحد تيرابايت عبر بطاقة MicroSD الخارجية.

يُباع إصدار 128 جيجابايت بسعر 1390 ريالًا سعوديًا، وإصدار 256 جيجابايت بسعر 1499 ريالًا سعوديًا.

4- هاتف POCO M4 Pro 5G:

أهم ما يميز هاتف POCO M4 Pro 5G بطاريته الكبيرة التي تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، والتي يمكن أن تستمر لمدة يومين تقريبًا بشحنة واحدة، وهذه الميزة يبحث عنها الكثير من الطلاب.

يدعم هذا الهاتف الشحن السريع بقوة 33 واطًا، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل بمعالج (Dimensity 810) الذي يضمن الأداء الجيد للهاتف.

أما المواصفات الأخرى للهاتف فهي أيضًا جيدة، إذ يضم شاشة بقياس 6.6 بوصة وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، ومستشعر لبصمات مدمج في زر التشغيل.

يُباع هاتف POCO M4 Pro 5G بسعر 1002 ريال سعودي للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، و128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

5- هاتف (1) Nothing phone:

يأتي هاتف (1) Nothing phone بتصميم مميز، إذ يحتوي على ظهر شفاف مع عدد كبير من مصابيح LED مدمجة في الخلف، وتشكل هذه الأضواء واجهة Glyph الخاصة بهاتف Nothing phone التي يمكن تخصيصها بعدة طرق.

يضم هذا الهاتف شاشة OLED بمقاس 6.55 بوصات، تدعم معدل تحديث متغير قدره 120 هرتزًا، ويضم مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP53. ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 33 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط.

يعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم (+Snapdragon 778G)، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 128 أو 256 جيجابايت.

يُباع هاتف (1) Nothing phone بسعر 1449 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، و256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

6- هاتف Nokia G20:

يتميز هاتف Nokia G20 بتصميم حديث مع حافات رفيعة تحيط بشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 6.52 بوصات، وبدقة تعادل 1600×720 بكسلًا. ويضم هذا الهاتف مستشعر لبصمات أصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي، ويضم الجزء الخلفي من Nokia G20 أربع كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل.

يتوفر هاتف Nokia G20 بخيار من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5050 ميلّي أمبير/ الساعة، ويعمل بمعالج من نوع (Mediatek Helio G35) وهو ليس معالج سريع، لذا فإن أداء هذا الهاتف بطيء إلى حد ما.

يُباع هاتف Nokia G20 بسعر 674 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، و128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.