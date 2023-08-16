أدوات تساعدك في التركيز وزيادة الإنتاجية أثناء التعلم عبر الإنترنت

يُعد التعلم عبر الإنترنت طريقة رائعة لتقوية مهاراتك الشخصية ومهارات العمل، ومع ذلك، فإن تحقيق أقصى استفادة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت يتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والالتزام والمتابعة.

فإذا كنت تفتقر إلى الحافز أو تجد صعوبة في الالتزام والتركيز، فهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الدراسة بكفاءة أكبر والاستفادة القصوى من الدورة التدريبية التي تتعلمها.

وفيما يلي سنذكر بعض الأدوات والتطبيقات التي تساعدك في زيادة التركيز والإنتاجية أثناء التعلم عبر الإنترنت:

1- استخدم تطبيق التقويم للتذكير بوقت الدورة التدريبية:

سيساعدك إدراج وقت الدورة التدريبية في التقويم في البقاء ملتزمًا بالحضور، وستتجنب نسيان مواعيد الحضور خاصةً إذا كانت الدورة أسبوعية، وسيصلك تنبيه باقتراب موعد الدورة من تطبيق التقويم، مثل: تطبيق تقويم جوجل المُدمج في هواتف أندرويد ويمكنك تثبيته في هاتف آيفون.

يحتوي تطبيق تقويم جوجل أيضًا على ميزة تُسمى (time-blocking) تسمح لك بإضافة حدث وتكراره لعدة أيام أو أسابيع حتى تتمكن من إضافة جميع مواعيد الدورة التعليمية مرة واحدة في التقويم وسيصلك تنبيه عندما يحين وقتها.

ولتجربة هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط فوق زر (+) في الصفحة الرئيسية، ثم اختر (حدث) Event. أضف عنوانًا للحدث، ثم انقر فوق السهم لتمكين ميزة التكرار. يمكنك تفعيل تكرار الحدث يوميًا أو مرة واحدة في الأسبوع، أو يمكنك الضغط فوق زر (مخصص) Custom لتخصيص أوقات تكرار الحدث.

2- استخدم ميزة جلسات التركيز لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية:

عند أخذ دورة تدريبية عبر الإنترنت باستخدام حاسوبك ستجد العديد من عوامل التشتت التي يمكن أن تضر بإنتاجيتك. ولتجنب المشتتات، يمكنك استخدام ميزة جلسات التركيز (Focus Sessions) المدمجة في نظام التشغيل ويندوز، وهذه الميزة تابعة لتطبيق Windows Clock، وتتضمن مؤقت Pomodoro، وأداة تتبع التقدم (progress-tracking tool) وتتكامل مع تطبيق Microsoft To Do.

وبدلاً من تعيين مؤقت عادي، تساعد جلسات التركيز في تحسين انتباهك بشكل أفضل بكتم الإشعارات وإخفاء شارات أيقونات التطبيق. وإذا كنت تستخدم Microsoft To Do لإدارة المهام بشكل أفضل، فيمكنك إضافة مهام متعلقة بالدورة التدريبية عبر الإنترنت، حتى تتذكر جميع المهام المطلوبة منك.

إذا كنت من مستخدمي حواسيب ماك، فيمكنك استخدام أوضاع التركيز المدمجة في نظام macOS التي تقدم ميزات مماثلة.

3- استخدم تطبيق لتدوين الملاحظات:

يعد تدوين الملاحظات من أكثر الطرق فعالية للمساعدة في الاحتفاظ بالمعلومات وفهمها بشكل أفضل، كما ستُحسّن إنتاجيتك بشكل كبير على المدى الطويل.

هناك الكثير من تطبيقات تدوين الملاحظات التي يمكنك استخدامها، منها: تطبيق Notion، وهو تطبيق بسيط وسهل الاستخدام ويوفر ميزات للحفاظ على ملاحظاتك منظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة. وهذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي حواسيب ويندوز وماك، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

كما يمكنك استخدام تطبيقات تدوين الملاحظات المدمجة في هاتفك، فإذا كنت تستخدم هاتف آيفون يمكنك استخدام تطبيق آبل Notes لتدوين الأفكار والملاحظات فهو يحتوي على ميزة الملاحظات السريعة التي تتيح لك كتابة ملاحظة دون الحاجة إلى ترك التطبيق الذي تعمل عليه حاليًا، بالإضافة إلى ميزة التعاون مع الآخرين لكتابة أفكار وملاحظات في صفحة ملاحظة معينة، وغيرها العديد من الميزات المفيدة.

وإذا كنت من مُستخدمي هواتف سامسونج فجرّب تطبيق Samsung Notes لتدوين المُلاحظات، ويمكن استخدامه لأغراض متعددة مثل: تدوين الملاحظات الصوتية، وإضافة تعليقات إلى مستندات PDF، وغيرها.

4- اختبر معرفتك باستخدام البطاقات التعليمية الرقمية:

يمكن أن تساعدك تطبيقات البطاقات التعليمية الرقمية في الاحتفاظ بالمعلومات التي تعلمتها عبر الإنترنت لفترة أطول وهي مفيدة لمراجعة الدروس باستمرار في الدورة التدريبية التي تتعلمها عبر الإنترنت.

ومن الأمثلة على تلك التطبيقات: تطبيق Anki الذي يوفر طريقة جيدة لحفظ المعلومات بشكل أسرع ومراجعتها باستخدام البطاقات الرقمية.

يستخدم Anki خوارزمية ذكية لعرض الموضوعات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام لتحسين فهمك للموضوعات التي تعلمتها في الدورة التدريبية، وأثناء استخدام هذا التطبيق يمكنك إضافة الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية إلى البطاقات التعليمية.

تطبيق Anki مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، ولمُستخدمي آيفون في متجر آب ستور بسعر 25 دولارًا.

5- استخدم أداة Pomofocus لأخذ فترات راحة منتظمة:



يمكن أن تكون الدورات التدريبية عبر الإنترنت طويلة ومُرهقة، لذا من المهم أخذ فترات راحة منتظمة. وهناك العديد من الطرق لأخذ استراحة فعالة تمنع إنتاجيتك من الانخفاض عند الدراسة لساعات طويلة.

Pomofocus هي أداة تساعدك في تحسين تركيزك وتوفير فترات راحة منتظمة، وسواء كنت بحاجة إلى فترات راحة قصيرة أو طويلة فإن Pomofocus توفر مؤقت للاستراحة القصيرة ومؤقت للاستراحة الطويلة. ويمكنك مراجعة مستويات إنتاجيتك في تبويب التقرير(Report) الذي يوفر معلومات مفصلة حول المدة التي ركزت فيها.