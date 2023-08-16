آبل تتراجع عن تغيير موضع زر إنهاء المكالمات في آيفون

أعادت آبل زر إنهاء المكالمات إلى موضعه الأصلي في واجهة تطبيق الهاتف في آيفون في النسخة التجريبية السابعة من نظام التشغيل المنتظر iOS 17.

وكانت آبل قد غيرت موضع زر إنهاء المكالمات الهاتفية في آيفون في أحد الإصدارات التجريبية السابقة من نظام iOS 17 الذي يجري اختباره حاليًا استعدادًا لإطلاقه لمستخدمي آيفون بشكل نهائي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ونقلت آبل سابقًا زر “إنهاء المكالمة” إلى الركن الأيمن السفلي، وذلك بدلًا من الموضع التقليدي الذي كان فيه الزر وحيدًا وسط الشاشة أسفل الأزرار الأخرى وبعيدًا عنها قليلًا، قبل أن تتراجع آبل الآن وتُعيد الزر إلى موقعه الأصلي لكن بين بقية الأزرار التي نُقلت جميعها أسفل الشاشة.

وقد أثار تغيير موضع زر إنهاء المكالمات استياء المستخدمين الذين اعتادوا إنهاء المكالمة بالضغط في منتصف الجهة السفلى لشاشة آيفون، مما أدى إلى الضغط على أزرار أخرى بالخطأ عند محاولة إنهاء المكالمة، ودفع آبل إلى إعادة الزر إلى مكانه المُعتاد مجددًا.

وحملت النسخة التجريبية السابعة الجديدة من نظام iOS 17 بعض التغييرات والإضافات الأخرى البسيطة في تطبيقات النظام المختلفة من أجل تحسين تجربة المستخدم قبل الإطلاق النهائي للنظام.

وتصدر النسخ التجريبية من نظام iOS 17 الجديد حاليًا للمطورين وبعض المستخدمين من مشتركي برنامج آبل التجريبي.

وسيحصل مستخدمو هواتف آيفون على بعض الميزات الجديدة في تطبيق الهاتف مع نظام iOS 17، ومنها ميزة ملصقات جهات الاتصال التي تمكن المستخدمين من اختيار مظهر وصورة لهم تظهر عند الاتصال بهواتف آيفون الأخرى، بالإضافة إلى ميزة تحويل البريد الصوتي إلى نسخة نصية في الوقت الفعلي، وميزة تبادل جهات الاتصال سريعًا عبر AirDrop التي تطلق عليها آبل اسم NameDrop.