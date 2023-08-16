آبل تبدأ بإنتاج آيفون 15 في الهند

بدأت شركة آبل بإنتاج آيفون 15 في ولاية تاميل نادو بالهند، وذلك في محاولة منها لتضييق الفجوة بين عملياتها في الهند وقاعدة التصنيع الرئيسية في الصين.

ويستعد مصنع شركة فوكسكون في الولاية الهندية لتسليم الأجهزة الأحدث بعد أسابيع من بدء الشحن من المصانع في الصين، حيث تسعى الشركة إلى زيادة كميات أجهزة آيفون الجديدة القادمة من الهند بسرعة.

وتعمل الشركة الواقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا على مشروع متعدد السنوات لتنويع تصنيعها بعيدًا عن الصين، مما يخفف من مخاطر سلسلة التوريد لأهم منتجاتها حيث أن التوترات بين واشنطن وبكين تجعل التجارة أقل قابلية للتنبؤ.

وسعت الهند، في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى بناء علاقات أوثق مع الولايات المتحدة وجعل نفسها مركزًا صناعيًا.

واعتمدت شركة آبل على الهند في جزء صغير من عمليات تجميع هاتفها الذكي قبل آيفون 14، حيث كانت البلد متخلفة بالمقارنة مع عمليات الإنتاج في الصين بمقدار ستة أشهر إلى تسعة أشهر.

واستطاعت الهند في العام الماضي تقليل هذا الفارق مع الصين بشكل كبير، وأنتجت شركة آبل ما نسبته 7 بالمئة من هواتفها الذكية في الهند.

وتهدف الشركة هذا العام إلى الاقتراب من التكافؤ في توقيت الشحن بين الهند والصين، وذلك بالرغم من أن الموردين ليسوا متأكدين بعد من قدرتهم على تحقيق ذلك.

وتعتمد كمية الإنتاج الهندي لجهاز آيفون 15 على توافر المكونات الجاهزة المستوردة إلى حد كبير، والزيادة السلسة لخطوط الإنتاج في مصنع فوكسكون.

ويعد جهاز آيفون الجديد، الذي من المرجح الإعلان عنه في 12 سبتمبر، بأن يكون التحديث الأكبر للهاتف منذ ثلاث سنوات.

وتشمل الترقيات الرئيسية نظامًا محدثًا للكاميرا، وتحصل نماذج برو على معالج A16 محسّن بتقنية التصنيع 3 نانومتر. وتعتبر عائلة الهواتف الجديدة مهمة جدًا لإنعاش المبيعات المتعثرة.

وأعلنت آبل هذا الشهر عن تراجع مبيعاتها للربع الثالث على التوالي، متأثرةً بطلب المستهلكين المنخفض في الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

ويجمع موردو آبل الآخرون في الهند، بيغاترون وويسترون، آيفون 15 قريبًا.

وتوسعت آبل بشكل مطرد في الهند من خلال مورديها التايوانيين، مستفيدة من بعض الحوافز المالية لحكومة مودي لجلب المزيد من التصنيع العالي الجودة.

وساعد هذا آبل في مضاعفة إنتاج آيفون ثلاث مرات إلى أكثر من 7 مليارات دولار في الهند في السنة المالية المنتهية في شهر مارس.

وتنظر آبل، التي افتتحت متجرها الأول للبيع بالتجزئة في البلاد في شهر أبريل، الآن إلى سوق الهند السريع النمو باعتباره فرصة للبيع بالتجزئة وقاعدة إنتاج مهمة لأجهزتها على المدى الطويل.

ونمت مبيعات آيفون في الهند في الربع المنتهي في يونيو، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بعد لقائه مع مودي في رحلته إلى الهند في شهر نيسان: “آبل ملتزمة بالنمو والاستثمار في جميع أنحاء البلاد”.