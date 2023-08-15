ون بلس تعرض شاشة تتفوق على الجميع في الاستجابة حين تكون مبتلة

كشف مقطع فيديو أن هاتف (ون بلس أيس 2 برو) OnePlus Ace 2 Pro المرتقب من الشركة الصينية يحتوي على ميزة جديدة للشاشة قادرة على معرفة المكان الذي يلمسه المستخدم حتى حين تكون مبتلة.

ونشرت شركة (ون بلس) مقطع الفيديو في منصة التواصل الاجتماعي الصينية (ويبو)، وهو يكشف عن الميزة الجديدة المسماة (لمس ماء المطر) Rain Water Touch، التي تستخدم شريحة خاصة لتحديد متى وأين يلمس إصبعك الشاشة بطريقة حسابية.

وهذا شيء تخفق فيه الهواتف الذكية الحالية إخفاقًا ذريعًا، ويشمل ذلك حتى أكثر الهواتف تطورًا من شركات، مثل: سامسونج وآبل.

وتُظهر الشركة في مقطع الفيديو شخصًا يستخدم كلًا من (ون بلس أيس 2 برو) و(آيفون 14 برو) والماء يتدفق عليهما.

وفي المقطع، حاولت الشركة البرهان على أن هاتفها المرتقب أفضل من أفضل هواتف آبل، ذلك أن الأخير لا يستجيب أو يتأخر في الاستجابة للمس حين يكون مبتلًا، في حين أن هاتفها يستجيب كما لو كان جافًا.

وشملت حالات الاستخدام التي عرضتها الشركة في مقطع الفيديو: فتح قفل الشاشة، والرد على مكالمة واردة، واستعراض الصور في الاستديو.

هذا، ومن المقرر أن تطلق الشركة عن هاتف (ون بلس أيس 2 برو) في الصين في 16 آب/ أغسطس الجاري، وليس هناك معلومات بشأن توفره في الأسواق العالمية.

وقد عُرف عن الشركات الصينية، مثل: ون بلس، في أنها سباقة في تقديم تقنيات جديدة لأجهزتها.