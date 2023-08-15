واتساب تختبر ميزة ملصقات الذكاء الاصطناعي

أفاد موقع WABetaInfo يوم الاثنين بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء الملصقات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب إنه بعد إصدار ميزة تتيح للمستخدمين إضافة حسابات متعددة في الجهاز نفسه، يأتي الإصدار التجريبي الجديد ذي الرقم 2.23.17.14 من التطبيق ليركز في تحسين تجربة المراسلة.

وأضاف الموقع: «على وجه التحديد، بفضل أحدث إصدار من (واتساب بيتا)، اكتشفنا أن مجموعة محدودة جدًا من مختبري الإصدارات التجريبية قد تكون قادرة على إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي ونشرها بدءًا من اليوم!».

ونشر موقع WABetaInfo لقطة شاشة يظهر فيها وجود زر جديد باسم (إنشاء) Create عند فتح لوحة المفاتيح في علامة التبويب الخاصة بالملصقات.

وعند تحديد هذا الخيار، سوف يُطلب من المستخدم إدخال وصف يُستخدم لإنشاء ملصق.

وسوف تقدم واتساب مجموعة من ملصقات الذكاء الاصطناعي التي أُنشئت باستخدام الوصف الذي أُدخل سابقًا، ويمكن للمستخدم نشر الملصق الذي يريد مشاركته في المحادثة.

ووفقًا للموقع، فإن ملصقات الذكاء الاصطناعي تُنشئ باستخدام تقنية آمنة تقدمها ميتا، وهي تتيح للمستخدمين التحكم في الملصقات، فإن كان المستخدم يعتقد أن ملصقًا غير مناسب أو ضارًا، فيمكنهم إبلاغ ميتا بذلك.

ويُعتقد أن لهذه الميزة إضافتين إلى تجربة المستخدم. فمن خلال إدخال وصف لإنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء ملصقات عالية التخصيص وذات صلة باهتماماتهم، أو تجاربهم، أو محادثاتهم.

ويمكن لهذا المستوى من التخصيص أن يعزز تجربة المراسلة الإجمالية ويجعل المحادثات بالتأكيد أكثر جاذبية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج المستخدمون إلى مهارات تصميم متقدمة أو الوصول إلى الأدوات الخارجية، إذ يمكنهم ببساطة إدخال وصف لبدء إنشاء الملصقات المتعلقة بالعبارات المكتوبة.

وقال WABetaInfo إن ميزة إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي ونشرها متاحة لمجموعة محدودة جدًا من مختبري الإصدارات التجريبية الذين يثبتون آخر تحديث من (واتساب بيتا) لنظام أندرويد، وسوف تُطرح لمزيد من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.