هونر تكشف عن النسخة العالمية من هاتف Honor X5 Plus

كشفت شركة هونر عن هاتفها الجديد Honor X5 Plus الموجه للأسواق العالمية، وهو هاتف ينتمي إلى الفئة الاقتصادية ويتمتع ببطارية كبيرة الحجم، ومواصفات أخرى مقبولة.

ويأتي الهاتف بتصميم مصنوع من البلاستيك اللامع باللونين الأخضر والأسود، ويزن نحو 188 جرامًا، وله سمك يقل عن 9 ميليمترات، ونتوء أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

ويحمل الهاتف شاشة بقياس كبير يصل إلى 6.5 إنشات من نوع TFT LCD، بدقة 720 × 1612 بكسل، وهي دقة منخفضة نسبيًا، لكنها قد تكون أقل في استهلاك الطاقة، كما يصل معدل التحديث في الشاشة إلى 90 هرتزًا.

ويعمل هاتف Honor X5 Plus بمعالج ميدياتيك Helio G36 الثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 64 جيجابايت، كما يدعم الهاتف إمكانية إضافة بطاقة تخزين خارجية من نوع MicroSD، ويعمل الهاتف بواجهة MagicOS 7.1 المبنية على نظام تشغيل أندرويد 13.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع كاميرا أخرى ثانوية لعمل تأثير العمق، وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة Full HD، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2.

ويحتوي هاتف Honor X5 Plus على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير مع شاحن بقوة 10 واطات، وتزعم هونر أن البطارية يمكنها أن تدوم حتى أكثر من 17 ساعة من مشاهدة الفيديو، أو 35 ساعة من المكالمات.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع وشبكات واي فاي وبلوتوث 5.1، ولم تكشف هونر بعدُ عن سعر الهاتف، لكن من المؤكد أنه سيكون منخفض الثمن.