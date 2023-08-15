كيفية استخدام الويدجات التفاعلية في آيفون في iOS 17

حسّنت آبل الويدجات في الشاشة الرئيسية في نظام iOS 17 وجعلتها أكثر فائدة، وذلك بالسماح للمطورين بإنشاء ويدجات تفاعلية. ففي السابق، كانت الويدجات تعرض معلومات للقراءة فقط، ولكن في نظام iOS 17 يمكنك النقر فوق العناصر المعروضة في الويدجات والتفاعل معها مباشرة دون فتح التطبيق.

إليك المزيد من التفاصيل حول الويدجات التفاعلية وكيفية استخدامها في آيفون في نظام iOS 17:

ما هي الويدجات التفاعلية في نظام iOS 17؟

كانت الويدجات في جميع إصدارات نظام التشغيل iOS قبل iOS 17 ثابتة وتعرض المعلومات من التطبيق التابع لها، ويؤدي النقر على أي ويدجت إلى الانتقال إلى التطبيق.

لكن في نظام التشغيل iOS 17 الجديد، يمكن للمطورين إنشاء ويدجات تفاعلية تسمح للمستخدمين بالقيام ببعض الإجراءات مباشرة من الويدجت دون فتح التطبيق. على سبيل المثال: يمكنك تغيير المقطع الصوتي الذي تستمع إليه أو التحكم في خيارات التشغيل الأخرى من الويدجت الخاصة بتطبيق Apple Music أو التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HomeKit من الويدجت الخاصة بتطبيق Home.

وفي الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 17 المتوفر حاليًا، تدعم بعض تطبيقات آبل الويدجت التفاعلية. ولكن، بمرور الوقت، ستتمكن من استخدام المزيد منها.

كيفية إضافة الويدجات التفاعلية في الشاشة الرئيسية:

يمكنك إضافة الويدجات التفاعلية إلى الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون في نظام iOS 17 باتباع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا فوق أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية حتى تهتز جميع أيقونات التطبيقات. انقر فوق إشارة الجمع (+) في الزاوية اليسرى العلوية لإظهار قائمة بالويدجات المتاحة. استخدم شريط البحث في الجهة العُلوية للعثور على الويدجت التي تريدها. انقر فوق إضافة ويدجت (Add Widget) واسحبها إلى حيث تريد في الشاشة الرئيسية.

في الإصدار التجريبي، يمكنك التفاعل فقط مع ويدجات تطبيق (التذكيرات) Reminders، وتطبيق Apple Music وتطبيق Podcast وتطبيق Home.

ويدجت تطبيق Apple Music:

تتيح لك ويدجت تطبيق Apple Music التحكم في المقاطع الصوتية دون الحاجة إلى فتح التطبيق. إذ يمكنك النقر فوق زر التشغيل أو الإيقاف المؤقت، أو تغيير المقطع الصوتي الذي تستمتع إليه باختيار واحد من المقاطع الصوتية التي استمعت لها آخرًا والنقر فوق زر التشغيل المقابل للمقطع الصوتي في قائمة (Recently Played) المتوفرة في الويدجت.

ويدجت تطبيق التذكيرات:

باستخدام ويدجت تطبيق (التذكيرات) Reminders، يمكنك تحديد المهام المكتملة مباشرة من الشاشة الرئيسية. وما عليك سوى النقر فوق الدائرة الفارغة بجوار المهمة التي تريد تحديدها على أنها مكتملة.

ومع أن هذا تغيير بسيط، لكنه يحدث فرقًا كبيرًا. وبفضل هذه الويدجت، أصبح تتبع مهامك المكتملة أسهل، وليس عليك إضاعة الوقت في فتح تطبيق التذكيرات متى كنت تريد وضع علامة على مهمة ما.

ويدجت تطبيق Home:

في نظام iOS 17 يمكنك التحكم في أجهزة HomeKit الخاصة بك مباشرة من الشاشة الرئيسية الخاصة بك باستخدام ويدجت تطبيق Home التفاعلية، وهذا التحسن الكبير سيجعل إدارة منزلك الذكي أسهل بكثير.

بمجرد إضافة ويدجت تطبيق Home إلى الشاشة الرئيسية، ستُعرض لك قائمة بأجهزة HomeKit الخاصة بك، ويمكنك النقر فوق أي جهاز للتحكم فيه. على سبيل المثال: يمكنك تشغيل الأضواء الذكية أو قفل الأبواب أو فتحها أو ضبط منظم الحرارة.

الخاتمة:

تُعد الويدجات التفاعلية طريقة ممتازة لجعل الشاشة الرئيسية أكثر فاعلية وغنية بالميزات، وباستخدامها يمكنك الوصول بسرعة إلى المعلومات وأداء بعض المهام دون الحاجة إلى فتح التطبيقات الخاصة بتلك الويدجات.