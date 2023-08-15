صور جوجل يعرض الذكريات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يقدم تطبيق (صور جوجل) Google Photos طريقة جديدة لاستعادة ذكرياتك ومشاركتها وتنظيمها تلقائيًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي من خلال ميزة عرض الذكريات، التي أطلقتها الشركة لمستخدمي الولايات المتحدة.

وتتيح لك الميزة حفظ ذكرياتك المفضلة أو إنشاء ذكرياتك عبر جدول زمني يتضمن أشياء مثل الرحلات والاحتفالات واللحظات اليومية مع أحبائك التي لا تنسى بسهولة.

وتعتمد الإضافة على ميزة الذكريات البالغة من العمر أربع سنوات، التي يستخدمها الآن أكثر من نصف مليار شخص شهريًا لتذكر اللحظات البارزة من الماضي عبر دائرة في الجزء العلوي من تطبيق صور جوجل.

وتجد عرض الذكريات – التي يبدأ طرحها في الولايات المتحدة وتتاح عالميًا في الأشهر المقبلة – في قائمة التنقل المحدثة أسفل تطبيق صور جوجل.

وتعمل الميزة الجديدة بطريقة تشبه مزيجًا من قصص فيسبوك وذكريات فيسبوك، مما يتيح لك التنقل عبر الصور المفضلة من الأشهر والسنوات الماضية.

وتتيح ميزة عرض الذكريات الجديدة للمستخدمين أداء المزيد من الأمور مع تلك اللحظات المفضلة بطريقة إبداعية، حيث يمكن إضافة صور معينة وإزالتها من عرض الذكريات، أو حتى بدء عرض الذكريات دون الاعتماد على تلك الصور المعروضة بواسطة التطبيق.

كما يمكنك أيضًا إعادة تسمية الذكريات بدلاً من أي عنوان أكثر عمومية يضيفه تطبيق صور جوجل، بحيث تجعلها قابلة للتمييز وتعكس معنى وشعور اللحظة.

وتقترح ميزة تجريبية عناوين أخرى مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمكن الوصول إليها من خلال زر Help Me Title.

وفي حال لم تعجبك اقتراحات الذكاء الاصطناعي، فيمكنك تعديلها أو توجيهها نحو تفاصيل مختلفة لتضمينها باستخدام زر Add Hint.

وتشير جوجل إلى أن هذه التعليقات تساعد الذكاء الاصطناعي على التحسن بمرور الوقت.

ومع ذلك، فإن ميزة الذكاء الاصطناعي متاحة في الوقت الحالي لحسابات محددة في الولايات المتحدة فقط.

وبالإضافة إلى إنشاء مخطط زمني خاص بالذكريات، يمكنك دعوة الأصدقاء والعائلة للتعاون في عرض الذكريات التي أنشأتها، وإضافة الصور ومقاطع الفيديو المفضلة إلى المجموعة، على غرار الألبومات المشتركة.

ويمكن بعد ذلك مشاركة الجدول الزمني الذي يشبه سجل القصاصات للصور ومقاطع الفيديو في مكان آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو كمقاطع فيديو، الأمر الذي يشير إلى أن جوجل تضع في اعتبارها مسألة مشاركة مقاطع الفيديو مع منصات مقاطع الفيديوهات القصيرة، مثل YouTube Shorts.