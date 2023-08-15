شاومي تعلن عن Redmi Pad SE بسعر مغرٍ وبطارية بسعة هائلة … عاجل

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء عن حاسوبها اللوحي الجديد (ردمي باد إس إي) Redmi Pad SE، الذي قالت إنه صُمم للمهنيين الشباب والطلاب.

وقالت الشركة الصينية في منشور على مدونتها إن حاسوب (ردمي باد إس إي) اللوحي «يجمع بين الراحة المتميزة ومزيج ناجح من التطبيق العملي والجماليات لتلبية احتياجات العمل والترفيه على حدٍ سواء».

ويقدم الحاسوب شاشة بمقاس 11 بوصة وبدقة 1,920×1,200 بكسل مع كثافة قدرها 207 بكسلات في البوصة، وتدعم الشاشة معدل تردد قدره 90 هرتزًا، ومعدل سطوع قدره 400 شمعة.

ويحتوي (ردمي باد إس إي) من شاومي على شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 680) Snapdragon 680 من شركة كوالكوم، وهي تعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز.

ويقدم الحاسوب ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 4 إكس) LPDDR4X بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، كما يقدم ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (إي إم إم سي 5.1) eMMC 5.1 بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت.

ويأتي (ردمي باد إس إي) من شاومي مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويدعم الحاسوب، الذي يعمل بواجهة المستخدم (مي يو آي 14) MIUI 14 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل، تقنية البلوتوث 5.0، وهو يأتي بسماكة 7.36 ملم ويزن 478 جرامًا بفضل جسمه المصنوع من الألمنيوم.

ويقدم (ردمي باد إس إي) بطارية بسعة 8,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 10 واط.

وقالت شاومي إن الحاسوب يتوفر بثلاثة ألوان: البنفسجي، والرمادي، والأخضر، وبثلاثة خيارات: 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت بسعر 199 يورو، و6 جيجابايت/ 128 جيجابايت بسعر 229 يورو، و8 جيجابايت/ 128 جيجابايت بسعر 249 يورو.