شاومي تكشف عن هاتف ريدمي K60 ألترا بذاكرة عشوائية ضخمة

أعلنت شاومي عن هاتفها الجديد الراقي المواصفات ريدمي K60 ألترا بعد أشهر من التسريبات في مؤتمر صحفي عقدته الشركة في الصين.

ويعتبر الهاتف هو الأرقى في سلسلة هواتف ريدمي حتى الآن، وله تصميم بشاشة مستوية، وجهة خلفية منحنية على الجانبين مع مربع كبير بارز للكاميرا الخلفية، كما يدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الماء والأتربة.

ويحمل هاتف شاومي ريدمي K60 ألترا شاشة بقياس 6.67 إنشات من نوع OLED بدقة 1.5K، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا، كما يصل معدل سطوعها إلى 2600 شمعة، بالإضافة إلى دعم تقنيتي + HDR 10 و Dolby Vision.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك +Dimensity 9200 ثماني النواة بتردد يصل إلى 3.35 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 أو 24 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعات تخزينية بحجم 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت من نوع UFS 4.0، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة MIUI 14، ويضم سماعتي ستيريو، وحساس لبصمة الإصبع في الشاشة.

ويحمل الهاتف أيضًا معالجًا إضافيًا يُسمى Pixelworks X7، لتحسين التجربة البصرية ومشاهدة الفيديو وتشغيل الألعاب.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية منها بدقة 50 ميجابكسل بحساس سوني IMX800، وهي داعمة لتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال، وأخرى للتصوير عن قرب، فضلًا عن كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل داخل ثقب في الشاشة.

ويدعم الهاتف الشحن السريع مع شاحن بقوة 120 واطًا يمكنه شحن كامل البطارية البالغ سعتها 5000 ميلي أمبير في أقل من عشرين دقيقة، مع شريحة مخصصة لإدارة الطاقة وعملية الشحن.

وستطرح شاومي هاتف ريدمي K60 ألترا بسعر يبدأ من 360 دولارًا أمريكيًا، علمًا بأن الهاتف يتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأخضر، والأبيض، والأسود.