شاومي تكشف عن السوار الذكي Smart Band 8 Pro

كشفت شاومي عن السوار الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 8 Pro، الذي يأتي بالعديد من التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق.

ويحمل السوار الذكي الجديد من شاومي شاشة بقياس 1.74 إنشًا، وهي أكبر قليلًا مقارنةً بالإصدار السابق، كما أنها أكثر سطوعًا، حيث تصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 600 شمعة، وهي من نوع AMOLED، وتبلغ دقتها 336 × 480 بكسل، مما يعني كثافة بكسلات تصل إلى 336 بكسل لكل إنش، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس.

ويأتي السوار بتصميم أثقل قليلًا بوزن يبلغ 22.5 جرامًا، لكن مع سمك أنحف يقل عن 10 ميليمترات، ولا يزال السوار مقاومًا للماء بمعيار 5ATM، كما أنه متاح باللونين الأسود والفضي.

وحسنت شاومي عمر البطارية لتصل إلى 14 يومًا في السوار، مقارنةً باثني عشر يومًا في الإصدار السابق.

وتتيح شاومي سوارها الجديد مع قابلية عالية للتخصيص، حيث توفر نحو 100 شكل مختلف من الوجوه للسوار، بالإضافة إلى عشرة أربطة متنوعة يمكن شراؤها على نحو منفصل.

ويحتوي السوار على GPS، كما يضم حساسات جديدة أدق لقياس نبض القلب، ونسبة تشبع الدم بالأكسجين، بالإضافة إلى دعم خاصية الاتصال قريب المدى NFC، ولا يُعرف إن كانت ستتوفر هذه الخاصية في النسخة العالمية – غير الصينية – من السوار.

وستطرح شاومي سوارها الجديد Smart Band 8 Pro بسعر يبدأ من نحو 60 دولارًا أمريكيًا، كما توفر أربطة مصنوعة من السيليكون والجلد ومواد أخرى بأسعار متفاوتة.