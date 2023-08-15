تيليجرام تطلق ميزة “القصص” للجميع

أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام ميزة “القصص Stories” للمستخدمين جميعهم عبر تحديث جديد بعد إتاحتها لمشتركي “تيليجرام بريميوم” الشهر الماضي.

وتتيح ميزة القصص للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء لفترة قصيرة، وهي تظهر أعلى المحادثات في مساحة قابلة للتمدد.

ويمكن استعراض أي قصة بالضغط عليها مع إمكانية إرسال رد برسالة نصية إلى ناشرها، وكذلك التفاعل معها من خلال الوجوه التعبيرية.

وعند مشاركة صورة أو مقطع فيديو، فإنها تظهر لمدة 24 ساعة بشكل افتراضي لدى كافة المستخدمين، ويمكن لمشتركي “تيليجرام بريميوم” تقليل المدة إلى 6 ساعات أو 12 ساعة، أو زيادتها إلى 48 ساعة.

وقبل مشاركة القصة، يمكن للمستخدمين إجراء بعض التعديلات على الصور ومقاطع الفيديو وإضافة النصوص والموقع الجغرافي والملصقات والوجوه التعبيرية، وغير ذلك.

كما توفر منصة تيليجرام خيارات إضافية مثل التحكم بمن يمكنه رؤية القصة بعد مشاركتها، سواءً الجميع أو جهات الاتصال، أو قائمة من الأصدقاء القريبين، أو جهات اتصال مختارة، كما يمكن استثناء بعض الأشخاص من رؤيتها.

وتتيح تيليجرام أيضًا إمكانية المنع أو السماح بالتقاط صورة للشاشة “سكرين شوت” من القصة، كما توفر إمكانية الاحتفاظ بالقصة على نحو دائم في الملف الشخصي حتى بعد انتهاء المدة المقررة لمشاركتها.

ويحصل المستخدمون بعد نشر قصصهم على إحصائيات تفصيلية بالأشخاص الذين شاهدوا القصص وتفاعلوا معها.

ويمكن للمستخدمين التقاط الصور والفيديو من داخل تطبيق تيليجرام في وضع الكاميرا المزدوج Dual Camera Mode الذي يسمح باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية معًا في آن واحد.

ويتمتع مشتركو “تيليجرام بريميوم” ببعض المزايا الإضافية الأخرى، مثل إعطاء الأولوية للقصص الخاصة بهم في الظهور، وكذلك إمكانية رؤية قصص الآخرين خفيةً دون أن يعلموا، والقدرة على تحميل القصص إلى أجهزتهم، وغيرها.

وأطلقت منصة تيليجرام ميزة القصص للمستخدمين بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق التطبيق، كما أفادت بأن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز 800 مليون مستخدم، وفقًا لما جاء عبر موقعها الرسمي.