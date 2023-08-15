تسلا تطلق إصدارات أرخص من سيارتي Model X و Model S

طرحت شركة تسلا إصدارات أرخص من سيارتيها (موديل إس) Model S و(موديل إكس) Model X في الولايات المتحدة، وذلك مع تصاعد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

وينقص سعر الإصدارات الأرخص من كلتا السيارتين، التي أطلقتها عملاقة صناعة السيارات الكهربائية يوم الاثنين بـ 10,000 دولار أمريكي مقارنةً بالطراز العادي، وذلك بحسب موقع تسلا الإلكتروني.

ويبدأ سعر سيارة Model X Standard Range بـ 88,490 دولارًا أمريكيًا مقابل 98,490 دولارًا أمريكيًا لسيارة (موديل إكس).

ويأتي الإصدار الأرخص من السيارة مع نطاق قيادة يتراوح بين 255 و 269 ميلًا. وللمقارنة، يتراوح نطاق القيادة لسيارة (موديل إكس) بين 330 ميلًا و 348 ميلًا وسرعة تسارع أعلى قليلًا.

ويبدأ سعر سيارة Model S Standard Range من 78,490 دولارًا أمريكيًا مقابل 88,490 دولارًا أمريكيًا لسيارة (موديل إس).

ويتراوح نطاق القيادة للإصدار الأرخص من سيارة (موديل إس) بين 298 ميلًا و 320 ميلًا. ويتراوح نطاق سيارة (موديل إس) بين 375 ميلًا و 405 أميال.

وتواصل تسلا التركيز في اكتساب حصة في السوق وزيادة مبيعات سياراتها على حساب هوامش الربح.

وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت تسلا، التي يديرها الملياردير المشهور (إيلون ماسك)، عن هوامش تشغيلية بنسبة 9.6 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال الأرباع الخمسة الماضية على الأقل.

وتُعدّ السيارات المنخفضة السعر جزءًا من حملة أوسع نطاقًا أطلقتها تسلا وتركز في كونها قادرة على المنافسة في السعر حيث يطلق صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم سيارات كهربائية وتشتد المنافسة.

وعملت تسلا باستمرار على تغيير أسعارها في الأسواق الرئيسية. وخفضت الشركة أسعار سياراتها من طرازي (موديل واي) Model Y و(موديل 3) Model 3 مرة أخرى في الصين يوم الأحد.

وتُعد سيارتا (موديل إس) و(موديل إكس) من أقدم مركبات تسلا وقد يكون خفض الأسعار محاولة لبث روح جديدة في السيارات حيث ينتظر المستثمرون الإنتاج الضخم لشاحنة (سايبرترك) Cybertruck العام المقبل.