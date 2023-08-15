إكس بوكس تعلن عن نظام جديد للإنذارات

أعلنت منصة إكس بوكس عن برنامج جديد لتطبيق القانون قائم على الإنذارات، حيث يهدف النظام إلى إزالة الالتباس فيما يتعلق بكيفية تطبيق إكس بوكس لمعايير مجتمعها ومساعدة اللاعبين على تتبع إجراءات تطبيق القانون المُتخذة بحق الحسابات.

وأوضح ديف مكارثي، نائب رئيس الشركة لخدمات لاعبي إكس بوكس، النظام الجديد ومكانته في استراتيجية إدارة المجتمع الشاملة في إكس بوكس.

وقال مكارثي: “البرنامج الجديد يتعلق بشفافية اللاعبين، حيث لم يكن لدينا في السابق وسيلة لنظهر للاعبينا مكانتهم في مجتمعنا، ولكن البرنامج الجديد يجعل هذا الأمر واضحًا تمامًا”.

ويتلقى اللاعب الذي يخالف معايير المجتمع إنذارًا في النظام الجديد. وتحدد شدة الانتهاك عدد الإنذارات ومدة العقوبة.

وفي حال تلقى اللاعب ما مجموعه ثماني إنذارات، فإن حسابه يُحظر من استخدام خدمات إكس بوكس، مثل الدردشة الصوتية أو اللاعبين المتعددين، لمدة عام.

ويبدأ برنامج الإنذارات اليوم مع حصول كل شخص ضمن المنصة على قائمة نظيفة وخالية من الإنذارات.

وأشار مكارثي إلى أن نحو 1 بالمئة من قاعدة لاعبي المنصة يتلقون أي نوع من إجراءات تطبيق القانون، وأن ثلث هذه النسبة يستمر في تلقي إجراءات تطبيق قانون إضافية.

وقال مكارثي: “في ظل عدم وجود أي نوع من البرامج الموحدة المطبقة، فإن اللاعبين يشعرون بالارتباك حول تسببت بعض عمليات تطبيق القانون بالإيقاف لمدة يوم بينما تحظر بعض عمليات تطبيق القانون الأخرى اللاعب لمدة أسبوع أو شهر”.

وكتب مكارثي في تدوينة توضح النظام الجديد: “يتيح هذا النظام المنقح للاعبين فهمًا أفضل لشدة تطبيق القانون والتأثير التراكمي لعمليات تطبيق القانون المتعددة”.

ولم تنشر إكس بوكس قائمة بالمخالفات وعدد الإنذارات المقابلة لها، ولكن التدوينة تتضمن رسمًا يعطي اللاعبين فكرة عن كيفية زيادة عدد الإنذارات مع السلوك المتصاعد.

وبحسب الرسم البيانات، فإن الألفاظ النابية تمثل إنذارًا واحدًا، في حين يمثل الكلام الذي يحض على الكراهية ثلاثة إنذارات، كما يوضح الرسم البياني كيفية عمل الطعون مع نظام الإنذارات وتلاشي الإنذارات.

وكما هو الحال مع أي إجراء تنفيذي، يمكن للاعبين تقديم الطعون، وتُزال المخالفات المطبقة عند نجاح الاستئناف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإنذارات لا تبقى في سجل اللاعب إلى الأبد، بل تختفي بعد ستة أشهر.

وحدثت إكس بوكس في عام 2019 معايير مجتمعها عبر إضافة قواعد بشأن نوع السلوك غير المقبول كجزء من مبادرة شاملة للحد من إساءة الاستخدام عبر المنصة.

وأصدرت المنصة في العام الماضي تقريرها الأول للشفافية، الذي يوضح بالتفصيل الإجراءات المُتخذة لتعديل المحتوى على مدار ستة أشهر.

وقدمت المنصة في وقت سابق من هذا العام إمكانية تسجيل المقاطع الصوتية وإرسالها لفريق الإشراف.

ويمثل نظام الإنذارات الجديد أحدث جزء من استراتيجية الأمان والشمول المستمرة.