طُورت العديد من إضافات ChatGPT للمساعدة في تحسين الصحة واللياقة البدنية، وسواء كنت تفكر في تغيير نظامك الغذائي بهدف زيادة الوزن أو خسارته، أو أنك تفكر في اتباع جدول رياضي لتحسين لياقتك البدنية أو تريد تتبع مقدار الماء الذي تشربه يوميًا، ستجد إضافات لروبوت ChatGPT تساعدك في تحقيق ذلك.

إليك خمسة من أبرز إضافات ChatGPT تساعدك في تحسين صحتك ولياقتك البدنية:

1- إضافة Planfit:

Planfit هي منصة عبر الإنترنت تساعد الأشخاص في الحصول على جدول للتمارين الرياضية مصممة خصوصًا لاحتياجاتهم وظروفهم الفردية. والإضافة التابعة لهذه المنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة جداول التمرين.

لاستخدام إضافة Planfit في ChatGPT بشكل فعال، يجب إضافة بعض التفاصيل عن نفسك، مثل: العمر والجنس والطول والوزن والعضلات التي ترغب في التركيز عليها، وستستخدم هذه الإضافة بياناتك لإنشاء خطة تمرين تلبي احتياجاتك الخاصة وتساعدك في تحقيق أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية.

2- إضافة Calorie Coach:

إذا كنت قلقًا بشأن استهلاكك اليومي للسعرات الحرارية، فإن إضافة Calorie Coach التابعة لمنصة Shimmer يمكن أن تساعدك في إدارة كمية الطعام التي تتناولها. تعمل هذه الإضافة كأخصائي تغذية افتراضي وتسألك عن محتويات وجباتك، وما عليك سوى إدخال جميع الأصناف التي تناولتها، وستمنحك ملخصًا لما استهلكته من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والبروتينات، كما تمنحك رسم بياني لتوضيح المعلومات بشكل أفضل.

3- إضافة Workout Generator:

Workout Generator هي إضافة لروبوت ChatGPT تابعة لتطبيق Lyfta، تُنشئ جدول تمرين خاص لك يساعدك في تحقيق أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية، ولاستخدامها، ما عليك سوى وصف نوع جسمك وجنسك وعمرك والهدف الذي تريد تحقيقه. وستُنشئ هذه الإضافة جدول تمرين مناسب لك. وسيكون الجدول موجز ويأتي مع روابط لمقاطع فيديو تعليمية ورسم توضيحي لكل التمارين.

4- إضافة Testosterone Meals:

إن تنظيم مستوى هرمون التستوستيرون أمر مهم خاصةً بالنسبة للرجال، ويمكن أن تساعد إضافة Testosterone Meals في تحقيق هذا الهدف. فقد صُممت هذه الإضافة للمساعدة في رفع مستويات هرمون التستوستيرون باقتراح نظام غذائي مصمم خصوصًا لاحتياجات المستخدم المحددة.

لاستخدام هذه الإضافة، اختر نوع الوجبة التي تريدها إذا كانت الإفطار، أو الغداء، أو العشاء. ثم حدد عدد السعرات الحرارية وأي مكونات تفكر فيها، وستقدم هذه الإضافة مجموعة اقتراحات لوجبات تتناسب مع تفضيلاتك الشخصية.

5- إضافة Water Tracker:

يعتمد الحفاظ على صحة جسمك جزئيًا على كمية المياه التي تشربها كل يوم. ويمكن أن تساعدك إضافة Water Tracker في التأكد من حصولك على مقدار الماء الذي يحتاجه جسمك.

هذه الإضافة تابعة لمنصة Fitbox، ويمكن أن تكون هذه الإضافة مفيدة إذا كنت تشك في أنك لا تشرب ما يكفي من الماء أو تريد تتبع كمية المياه التي تشربها يوميًا.

لاستخدام هذه الإضافة بشكل فعال، ما عليك سوى تقديم تفاصيل عن أي مشروبات أو مياه نقية شربتها خلال يومك، وستطلب منك الإضافة الربط مع حسابك في جوجل لتتبع كمية المياه التي تشربها يوميًا.