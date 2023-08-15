أبرز التطبيقات لمساعدة مُنشئي المحتوى في إنستاجرام

سواء كنت مُنشئ محتوى في مجال الموضة أو السفر أو تتحدث عن المواضيع التقنية أو الكتب الثقافية وغيرها، فإن الحفاظ على مكانتك كمنشئ محتوى في إنستاجرام وسط المنافسة الشديدة قد يكون أمرًا صعبًا.

إذن، كيف تميز نفسك عن آلاف المبدعين في إنستاجرام؟ يمكنك تحقيق ذلك بالنشر بانتظام، وتحسين جودة منشوراتك، والتحقق من تحليلات المنشورات بانتظام، وغير ذلك الكثير. ولمساعدتك في ذلك، سنذكر فيما خمسة تطبيقات ستساعدك في إنشاء محتوى مميز في إنستاجرام ومتابعة منشوراتك:

1- تطبيق VSCO:

من أفضل الطرق للتميز كمنشئ محتوى في إنستاجرام هي نشر محتوى عالي الجودة. ومع أن تطبيق إنستاجرام يحتوي على مجموعة من المرشحات داخل التطبيق وأدوات التحرير التي يمكنك استخدامها لتحسين جودة المحتوى، إلا أن استخدام بعض التطبيقات الأخرى المتخصصة بتحرير الصور مثل: VSCO سيساعدك أكثر.

يتيح لك الإصدار المجاني من VSCO استخدام 17 إعدادًا مجهزًا سابقًا، ويمكنك ضبط هذه الإعدادات بالنقر فوق الإعداد الذي تختاره واستخدام المؤشر الخاص بضبط الشدة. وبالإضافة إلى تلك الإعدادات، يتضمن هذا التطبيق جميع أدوات التحرير الأساسية التي تحتاجها كمنُشئ محتوى في إنستاجرام، إذ يمكنك تعديل التعرّض والتباين، والتشبع، وغيرها.

وفي حالة الترقية إلى الإصدار المدفوع من VSCO، يمكنك استخدام أكثر من 200 إعداد مجهز سابقًا وأدوات تحرير متقدمة للصور ومقاطع الفيديو التي تود نشرها في تطبيق إنستاجرام.

تطبيق VSCO مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Canva:

يعد البقاء على اتصال والتفاعل مع متابعيك أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في زيادة متابعيك في إنستاجرام، والنشر بانتظام في القصص أفضل طريقة للتفاعل مع المتابعين.

ويُعد تطبيق Canva من أشهر تطبيقات التصميم ويوفر آلاف القوالب الجاهزة التي يمكنك استخدامها لإنشاء قصص جذابة. وللبدء باستخدامه، افتح تطبيق Canva واستمر في التمرير حتى تجد تبويب (قصص إنستاجرام) Instagram Stories، وانقر فوق (مشاهدة الجميع) See All.

يمكنك تضييق نطاق البحث عن التصاميم باستخدام المرشحات، وإذا كان لديك تصميم محدد تفكر فيه، فيمكنك كتابة الكلمات الرئيسية في شريط البحث.

ومع أن هذا التطبيق يحتوي على خطة مدفوعة، تتوفر معظم الميزات والقوالب مع الإصدار المجاني. وإذا قررت الترقية إلى الخطة المدفوعة، فستجد أنها ميسورة التكلفة.

تطبيق Canva مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق UNUM:

باستخدام تطبيق UNUM يمكنك جدولة منشوراتك أو قصصك لنشرها في إنستاجرام تلقائيًا. وأفضل جزء في ميزة النشر التلقائي هو أنه يمكنك جدولة المنشورات قبل أشهر، وإذا لم يعجبك تصميم أي منشور، فإن التطبيق يحتوي على بعض أدوات التحرير والفلاتر.

يمكنك أيضًا الاطلاع على تحليلات مفصلة لمنشوراتك في إنستاجرام، وهذا سيمنحك فهمًا أفضل للإستراتيجيات التي تحقق أفضل النتائج. ومع أن معظم ميزات UNUM مجانية، يمكنك الترقية إلى الخطة المدفوعة لتحرير مقاطع الفيديو والوصول إلى ميزات تحرير الصور المتقدمة.

تطبيق UNUM مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق CapCut:

يُعد CapCut من أشهر تطبيقات تحرير الفيديو ويحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء فيديوهات عالية الجودة سواء كنت ترغب في إنشاء مقطع فيديو ترويجي لقصص إنستاجرام، أو ريلز.

يتميز هذا التطبيق بوجود آلاف القوالب الجاهزة للاستخدام، وإذا كنت تبحث عن قالب معين، فيمكنك تصفية الخيارات إلى فئات مثل: التسويق و Vlog وغيرها أو بإدخال بعض الكلمات المفتاحية في شريط البحث.

ويتميز تطبيق CapCut بواجهته البسيطة والسهلة الاستخدام ويوفر مجموعة واسعة من المقاطع الموسيقية الخالية من حقوق النشر. ومع ذلك، فإن الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في هذا التطبيق هي السبب في أن CapCut يبرز بين تطبيقات التحرير الأخرى، إذ يمكن لميزة (text-to-speech) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إنشاء تعليقات توضيحية لمنشوراتك في إنستاجرام في غضون ثوانٍ، ومن ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى المتوفرة في هذا التطبيق: background remover، و auto-split و voice changer وغيرها .

تطبيق CapCut مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Later:

كمنشئ محتوى، تحتاج إلى جدولة المنشورات لنشرها تلقائيًا في مواعيد محددة، ويتيح لك تطبيق Later نشر المحتوى تلقائيًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، ويتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

للبدء باستخدام هذا التطبيق، جهّز صورة أو مقطع فيديو تريد نشره في إنستاجرام، ثم حمّل الصورة أو الفيديو في معرض الوسائط الخاص بالتطبيق بالنقر فوق تبويب Media في الجهة السفلية من الشاشة، ثم انقر فوق تبويب Schedule واختر Go to Media Gallery، ثم حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي حمّلتها واختر تاريخ ووقت النشر.

بمجرد جدولة منشوراتك، ستتلقى إشعارًا عند نشرها في حسابك في إنستاجرام، لكن هذا التطبيق لا يسمج بجدولة القصص لنشرها تلقائيًا.

مع خطة Later المجانية، يمكن لمنشئي المحتوى جدولة خمس منشورات لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي. ويوفر هذا التطبيق ثلاث خطط مدفوعة، وتحلل الخطط المدفوعة متى يكون المتابعين أكثر نشاطًا وتقدم لك اقتراحات الجدولة وفقًا لذلك، ويمكنك أيضًا إضافة وصف للمنشور وإضافة الموقع والإشارة إلى الأشخاص بمجرد الترقية إلى الخطط المدفوعة.

تطبيق Later مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.