آبل قد تبدأ قريبًا دفع تعويضات مالية لمالكي آيفون

قد تبدأ شركة آبل الأمريكية في دفع تعويضات مالية لبعض مالكي هواتف آيفون بموجب تسوية قضائية على خلفية إقدام الشركة على الإبطاء المتعمد لهواتف آيفون ذات البطاريات القديمة.

وأفادت صحيفة The Mercury News الأمريكية في تقريرٍ جديد لها، بأن السلطات القضائية الأمريكية رفضت استئنافًا من اثنين من مالكي هواتف آيفون كانا يحاولان الاعتراض على التسوية، مما يمهد الطريق لبدء آبل إرسال التعويضات المالية.

وكانت آبل قد وافقت على عقد تسوية بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي في قضية الإبطاء المتعمد لهواتف آيفون ذات البطاريات القديمة.

وجاءت تلك التسوية بعد دعوى جماعية من مستهلكين أمريكيين امتلكوا هواتف آيفون 6 و 6 بلس و 6s و 6s بلس و 7 و 7 بلس، حيث كانت تعمل بنظام تشغيل iOS 10.2.1 أو iOS 11.2 قبل الحادي والعشرين من ديسمبر من عام 2017.

ونشأت الدعوى القضائية من تحديث iOS 10.2.1 الذي أصدرته آبل في عام 2017، إذ عدّل أداء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة لمنع إيقاف التشغيل المفاجئ، فقد خفضت آبل سرعة المعالج دون إخبار المستخدمين، لأن البطارية لم تستطع مواكبته، فأدى ذلك إلى أداء أبطأ، ولم تكن هناك طريقة لاستعادة الأداء الأصلي سوى استبدال البطارية القديمة.

لاحقًا، اعتذرت آبل عن الأمر، وخفضت تكاليف استبدال البطارية إلى 29 دولارًا حتى نهاية عام 2018.

وستدفع آبل تعويضًا قيمته نحو 65 دولارًا أمريكيًا كجزء من التسوية لمالكي هواتف آيفون المتضررين الذين تقدموا بمطالبات سابقة عام 2020.