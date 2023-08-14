Beeper يلغي الحاجة للتنقل بين تطبيقات المراسلة

يقدم تطبيق Beeper وعدًا بجمع جميع رسائلك معًا في مكان واحد، حيث يجمع التطبيق كل محادثاتك من واتساب وماسنجر وإنستاجرام وسلاك و iMessage وإكس (تويتر سابقًا)

وتنبع فكرة التطبيق من عدم الحاجة إلى إضاعة الوقت في التنقل من تطبيق دردشة إلى آخر لأن Beeper يتعامل مع كل شيء، حيث تتم إدارة جميع المعايير والبروتوكولات المختلفة نيابة عنك.

ويطلب التطبيق منك إنشاء حساب جديد من أجل توصيل جميع تطبيقات الدردشة به، حيث يعمل Beeper كتطبيق لجميع خدمات المراسلة الأكثر شيوعًا، ويدعم 15 منصة مختلفة.

وللتكامل مع iMessage، يستخدم Beeper معلومات معرف آبل لتسجيل الدخول عبر أحد حواسيب ماك ميني التابعة للتطبيق، الذي يُستخدم بعد ذلك كخادم لترحيل الرسائل من صندوقك الوارد وإليه، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور بعض رسائل التحذير حول وصول شخص آخر إلى حسابك.

ويصنف التطبيق سلاك وديسكورد على أنهما في المرحلة التجريبية، مما يعني أنك لن تحصل على الوظائف الكاملة التي قد تستخدمها في التطبيقات المخصصة.

ويمكن توصيل Beeper بتطبيقات الدردشة الأخرى عبر بروتوكول مفتوح المصدر، وكل شيء مشفر من طرف إلى طرف.

ويحتفظ Beeper بنسخ احتياطية مشفرة دون وصول لمحادثاتك، ولكن لا يمكن لأي شخص في Beeper الوصول إليها. وإذا فقدت رموز الاسترداد التي تحصل عليها عند إعداد Beeper، فلا يمكن إعادة النسخ الاحتياطية للمحادثات.

وباستخدام خوادم Beeper التي تدير جميع اتصالاتك، يمكنك بعد ذلك تثبيت تطبيقات Beeper عبر أي جهاز للوصول إلى محادثاتك، حيث يمكنك استخدامه عبر أنظمة ويندوز ولينكس وماك وكروم وأندرويد و iOS.

كما أن الخدمة في الوقت الحالي مجانية، لكن من المقرر إطلاق خدمة اشتراك بقيمة بين 5 و 10 دولارات في وقت ما هذا العام.

وتعتمد سهولة الاتصال بتطبيقات الدردشة التابعة لجهات خارجية على التطبيق، وما إذا كنت قد أعددت احتياطات الأمان، مثل المصادقة الثنائية أم لا. ويمكن إضافة تطبيقات الدردشة أو إزالتها في أي وقت بعد عملية الإعداد أيضًا.

ويعد تصميم Beeper واضحًا ومباشرًا، حيث يجري إدراج تطبيقات الدردشة المختلفة المرتبطة أسفل اليسار كأيقونات قابلة للسحب من أجل تغيير موضعها.

ويمكن النقر فوق أي من هذه الأيقونات لمشاهدة المحادثات من تطبيق معين، أو يمكن النقر فوق تطبيق Beeper لرؤية كل شيء مدمجًا معًا بترتيب زمني.

ويعني هذا أن محادثات واتساب وإنستاجرام وماسنجر موجودة كلها بجوار بعضها بعضًا، مع ظهور أحدث الرسائل في الأعلى، ولا يزامن التطبيق جهات الاتصال عبر تطبيقات متعددة.

ويحاول Beeper تصفية المحادثات ذات الأولوية المنخفضة من صندوق الوارد الرئيسي، ويمكن وضع علامة على المحادثات على أنها ذات أولوية منخفضة، حتى لا تتلقى إشعارات بها، كما يمكن تثبيت الدردشات الأكثر أهمية في أعلى قائمة المحادثات أو أرشفتها بعيدًا عن الشاشة.

ويدعم التطبيق إرسال واستقبال الرسائل والمحادثات الجماعية والصور ومقاطع الفيديو وردود الأيموجي وإضافة جهات الاتصال والأساسيات الأخرى تعمل جميعها، ولكن الميزات الأكثر تعقيدًا أو تقدمًا، مثل مكالمات الفيديو واستطلاعات الرأي الجماعية، غير متوفرة.