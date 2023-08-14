هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 بين قدرات الإنتاجية الفائقة والشاشة العملاقة 

يبحث المستخدمون بشكل دائم عن هاتف ذكي يوفر لهم أداء مميز بشكل متواصل وإنتاجية فائقة في أداء الأعمال، وشاشة عملاقة للاستمتاع بمشاهدة المحتوى بمختلف أنواعه، وكان هذا الأمر في وقت من الأوقات يُعد ضربًا من المستحيل حتى كشفت شركة سامسونج عن سلسلة هواتفها القابلة للطي، التي أطلقت الجيل الخامس منها: Galaxy Z Flip5، و Galaxy Z Fold5 في السوق السعودي يوم الجمعة الماضي.

يشترك الهاتفان في العديد من الترقيات مقارنة بالجيل السابق، منها: المفصل الجديد الذي يسمح لهما بالطي بشكل مسطح تمامًا، مما ساعد في تحسين التصميم وتقليل السماكة. كما أنهما يعملان بالمعالج نفسه، وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة.

ولكن يتميز هاتف (Galaxy Z Fold5) – الذي يُطوى أفقيًا – بأنه يجمع بين مزايا الهاتف والحاسوب اللوحي في جهاز واحد، إذ يتميز الهاتف بشاشة داخلية مقاسها 7.6 بوصات وشاشة خارجية مقاسها 6.2 بوصات، كما يدعم استخدام قلم S-Pen للكتابة والرسم على الشاشة.

يعدّ Galaxy Z Fold رائدًا في إحداث ثورة على مستوى الإنتاجية اليومية من خلال تقديم تجربة شاشة قوية وغامرة، حيث تطورت من النوافذ المتعددة Multi Windows و App Continuity إلى مجموعة واسعة من الميزات بما يشمل: شريط المهام، والسحب والإفلات، وتحسين تطبيقات الطرف الثالث.

وطورت سامسونج أيضًا إصدار قلم S-Pen Fold الذي طرحته في الجيل الثالث من سلسلة Fold في عام 2021 لتقديم تجربة كتابة فائقة في هاتف (Galaxy Z Fold5). وتجتمع هذه الميزات والأدوات معًا لتقديم مستوى إنتاجية فائق عبر شاشة كبيرة، وتمكين المستخدمين من إكمال المهام الضرورية من أي مكان.

ويوفر إصدار S-Pen الجديد الأقل حجمًا والأكثر إحكامًا سهولة إضافية من التعليقات التوضيحية والتعبير عن الأفكار لحظيًا، مع إمكانيّة وضعه في الجيب بشكل مريح. وتتميز حافظة Slim S-Pen بسماكة مماثلة للحافظة العادية للطي ومتوفرة ضمن مجموعة متنوعة من الأنماط والألوان حتى يتمكن المستخدمون من حمل أقلامهم بأناقة.

يأتي الهاتف مزودًا بنظام كاميرا خلفية ثلاثية عالية الجودة، وكاميرا أمامية مزدوجة. وبفضل التقنيات المتقدمة في التصوير، يمكن للمستخدمين التقاط صور استثنائية وتصوير فيديوهات بجودة ممتازة.

يتوفر هاتف (Galaxy Z Fold5) بثلاثة ألوان: الأزرق الجليدي، والأسود الفانتوم، والكريمي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأغطية التي توفر التطبيق العملي والأناقة، بما يشمل: غطاء رفيع لقلم S-Pen وغطاء أدوات شفاف وغطاء مصنوع من الجلد وغطاء مع حزام. كما يتمتع الهاتف بمقاومة الماء والغبار.

كما تلتزم سامسونج بمنح العملاء راحة البال مع خدمتها (+Samsung Care)، وهي خدمة دعم للتلف العرضي والإصلاحات وغيرها.