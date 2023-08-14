نصائح لتعزيز تجربة استخدام هاتف Galaxy Z Fold5

يُعد هاتف Galaxy Z Fold5 أحدث وأفضل هاتف قابلًا للطي من سامسونج، ويتضمن جميع الميزات التي تحتاجها لأداء العديد من المهام في شاشة تشبه شاشة الجهاز اللوحي.

بدأت سامسونج بطرح هاتف Galaxy Z Fold5 في الأسواق العالمية قبل ثلاثة أيام، فإذا كنت قد حصلت على واحد أو أنك تفكر في شرائه قريبًا، فسنوضح لك فيما يلي بعض الخطوات التي ستساعد في تحسين تجربة استخدام هاتف Galaxy Z Fold5:

1- احصل على قلم S لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف:

يدعم هاتف Galaxy Z Fold5 قلم S Pen لاستخدامه في الشاشة الداخلية، لكن سامسونج لم تضيف القلم في عبوة الهاتف، ويُباع بشكل منفصل، لذلك، لا يعرف العديد من المستخدمين الجدد أن هذا الهاتف يدعم قلم S Pen.

يمكنك استخدام S Pen لتوقيع المستندات، وللعمل الإبداعي مثل: الرسم والتصميم، وسيكون مفيدًا أيضًا لتدوين الملاحظات وأداء العديد من المهام الأخرى القائمة على خط اليد، ويمكنك أيضًا تصفح التطبيقات ومواقع الويب بسلاسة باستخدام هذا القلم.

لكن إذا لم تكن من الأشخاص الذين يقومون بمعظم المهام التي ذكرناها كالرسم والتصميم وتوقيع المستندات، فمن الأفضل عدم شراء قلم S Pen.

2- اشترِ حافظة جيدة لهاتف Galaxy Z Fold5:

يعد Galaxy Z Fold5 هاتفًا متينًا جدًا، لكن الهواتف القابلة للطي، بطبيعتها، أكثر حساسية من الهواتف العادية، لذلك من الأفضل الحصول على حافظة جيدة لهذا الهاتف.

ومع أن الحافظة ستضيف المزيد من الوزن إلى الهاتف، إلا أنها ستوفر حماية إضافية، مما يضمن تقليل تعرّض الهاتف لمخاطر الكسر والخدش.

بالإضافة إلى ذلك، تُساعد بعض الحافظات في الاحتفاظ بقلم S Pen بجانب الهاتف، مثل: حافظة Slim S Pen التي أطلقتها سامسونج خصوصًا لهاتف Galaxy Z Fold5، وهي حافظة تحتوي على فتحة خاصة لتثبيت قلم S Pen.

3- فعّل شريط المهام:

يظهر شريط المهام في الجزء السفلي من الشاشة الداخلية الرئيسية لهاتف Galaxy Z Fold5، مما يُسهّل الوصول إلى بعض الأيقونات والتطبيقات. لذا سيكون من الأفضل تفعيله عند البدء باستخدام هاتف Galaxy Z Fold5 لأنه يتيح لك الاستفادة بشكل أفضل من الشاشة الكبيرة.

ولتفعيله، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الشاشة) Display. انقر فوق خيار (شريط المهام) Taskbar، ثم فعّله. ستجد أيضًا خيارات أخرى مثل: (عرض التطبيقات الحديثة) Show recent apps، و(الضغط مطولًا للعرض والإخفاء) Show and hide with touch and hold التي يمكنك تفعيلها وفقًا لتفضيلاتك.

4- حدد تخطيطات مختلفة للشاشة الرئيسية والخارجية:

من السهل تعيين تخطيطات مختلفة (layouts) للشاشة الرئيسية الداخلية والشاشة الخارجية في هاتف Galaxy Z Fold5، بحيث يمكنك الوصول إلى بعض التطبيقات مباشرة من الشاشة الخارجية، وبعضها من الشاشة الداخلية.

في الشاشة الخارجية، قد ترغب في الوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمها عادةً دون الحاجة إلى فتح الشاشة الداخلية الكبيرة، وقد تكون هذه التطبيقات، هي: تطبيق الهاتف وتطبيق الكاميرا، وبعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبالنسبة للويدجات، قد ترغب في إضافات الويدجات التي توفر معلومات سريعة، مثل: الويدجت الخاصة بحالة الطقس.

أما في الشاشة الداخلية، فقد ترغب في الوصول السريع إلى التطبيقات التي تعرض الكثير من المعلومات. مثل: تطبيق البريد الإلكتروني وتطبيقات الإنتاجية وتطبيقات القراءة وغيرها. ويمكنك أيضًا وضع ويدجات أكبر في الشاشة الداخلية، مثل: ويدجت التقويم أو توقعات الطقس التفصيلية.

لضبط تخطيطات الشاشة الرئيسية بشكل منفصل عن الشاشة الخارجية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings ثم اختر (إعدادات الشاشة الرئيسية) Home screen settings. اختر (انعكاس الشاشة الخارجية) Cover screen mirroring. عطّل خيار (انعكاس الشاشة الخارجية) Cover screen mirroring. عُد إلى صفحة (إعدادات الشاشة الرئيسية) Home screen settings، ثم اختر Home screen layout. اختر إما (Home and Apps screens) أو (Home screen only)، ثم انقر فوق (تطبيق) Apply.

5- جرب وضع DeX:

يُعد Galaxy Z Fold5 مثاليًا للإنتاجية، ومع أنه يمكنك استخدام الشاشة الداخلية لجميع احتياجات عملك يمكنك تعزيز إنتاجيك مع وضع DeX.

باستخدام Samsung DeX، يمكنك الحصول على إعداد لسطح المكتب عند توصيل الهاتف بشاشة خارجية ولوحة مفاتيح وماوس مما يوفر تجربة مماثلة لتجربة استخدام الحاسوب المحمول.