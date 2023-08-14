مايكروسوفت تصدر تطبيقًا جديدًا للنسخ الاحتياطي لويندوز 10

أطلقت مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من تطبيق النسخ الاحتياطي لمستخدمي ويندوز 10.

وظهر التطبيق الجديد بعد أن أطلقت مايكروسوفت تحديث أخير يحمل رقم 19045.3391 للاختبار لمستخدمي لنسخة التجريبية من ويندوز 10.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق الجديد خلال قائمة “ابدأ Start”، ثم اختيار برنامج النسخ الاحتياطي لويندوز Windows Backup من قائمة البرامج.

وكما يشير الاسم، فإن التطبيق يسمح للمستخدمين بنسخ الملفات و المجلدات إلى حساب المستخدم في سحابة ون درايف.

ويتيح التطبيق كذلك تذكر البرامج المنصبة وتفضيلات البرامج المثبتة، بالإضافة إلى حفظ إعدادات ويندوز، فضلًا عن تذكر كلمات مرور شبكات واي فاي وغيرها من كلمات المرور، ونسخ كل ذلك احتياطيًا على حساب ون درايف.

ويُلاحظ أن التطبيق لا يوفر في الوقت الحالي خيار استعادة الملفات والإعدادات، مما يعزز التكهنات بشأن أن يكون التطبيق أداة للمساعدة في الانتقال من ويندوز 10 إلى ويندوز 11.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن التطبيق الجديد لأول مرة في شهر مايو/ آذار الماضي مع أحد التحديثات التجريبية الخاصة بويندوز 11، وسيكون متاحًا عند إطلاق تحديث ويندوز الرسمية خريف العام الجاري.

ومن المقرر أن يصل نظام ويندوز 10 إلى نهاية الدعم خلال عام واحد، وقد أوضحت مايكروسوفت بالفعل أنه لا يجب أن يتوقع المستخدمون تحديثات تضيف ميزات جديدة أو تغييرات كبيرة.

ومع ذلك، تواصل الشركة دعم ويندوز 10 بإصلاحات الأمان الضرورية والتغييرات الصغيرة لتحسين تجربة الاستخدام ، بما في ذلك المساعدة في الترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11.