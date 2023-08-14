فنانون يستعينون بجهاز هواوي MatePad Air لابتكار أعمال فنية رقمية فريدة

يعتبر الفن تعبيرًا عن إبداع الفرد وخياله، فهو يتخذ العديد من الأشكال والأنماط والوسائط المختلفة، كما أنه يدور حول تجربة وسائط مختلفة وجديدة. إلا أن وصول الفن الرقمي أحدث نقلة نوعية في تعدد الوسائط.

الآن، من الممكن ابتكار أعمال فنية بدون أي طلاء أو ألوان أو أوراق أو لوحات، ولكنه يجلب مع مزاياه بعض التحديات أيضًا. ومع ذلك، فإن التطور بوسائط وأساليب جديدة هو جزء لا يتجزأ من رحلة الفنّان. في هذه الأيام، يشتهر العديد من الفنانين بتوظيف أدوات ذكية لصالحهم وإنشاء أعمال فنية رائعة بمساعدتها.

لكن كيف يتعامل هؤلاء الفنانون مع التطوّر والتغيِير؟ كيف يتشكل التعبير عن الرؤية الإبداعية في العصر الرقمي؟ تحدثنا إلى فنانَين استخدما جهاز هواوي اللوحي MatePad Air في عملهما الفني الأخير. حيث شاركا رؤيتهما وخبراتهما معنا:

شارَكنا شاهول حميد؛ وهو رسام جداريات يدير مرسمًا فنيًا في دبي، رحلته في سطوع اسمه في المشهد الفني. ساقه شغفه في الألوان إلى عالم الإبداع حيث وظّف موهبته في إدماج مختلف الألوان لابتكار لوحات إبداعية.

في البداية، جذبته الألوان القوية والحادة، إلا أنه عند نضج حسه الفني، تبنى نهجًا أكثر دقة، وتميزت أعماله بأسلوب أكثر رقة وبساطة مع ميزات مدروسة وأكثر حِدّة.

بصفته رسام جداريّات، تتميز لوحات شاهول بحجمها الكبير، ولهذا السبب بالتحديد يواجه شاهول الكثير من التحديات. فهو يتبع منهجًا حيث يبدأ برسم أفكاره على حجم صغير أولًا قبل البدء بالرسم بأحجامٍ كبيرة. لطالما كانت الأجهزة اللوحية خياره الأول لكونها تقدم الكثير من المرونة في الرسم.

إذ إن عملية تحديد اتجاه اللوحة وتجربة مختلف الألوان وحتى دمجها مع بعضها أو مع ما يوحي له إبداعه الشخصي يكون سهلًا باستخدام الجهاز اللوحي والقلم مقارنة باللوحة. وفقط عندما تصبح الفكرة جاهزة يبدأ شاهول بنقلها على جدارية على الحائط أو الشارع.

لقد أثنى الفنان على تجربته مع جهاز هواوي MatePad Air لكونه سهل الاستخدام، خصيصًا عند اختيار الألوان التي يرغب في استخدامها، ولخفة وزنه وسهولة حمله، واستجابته السريعة التي تُعدّ ضرورية عند القيام بالأعمال الإبداعية.

ركز الفنان أيضًا في سهولة التنقل بالجهاز، حيث بإمكانه حمل MatePad Air معه أينما ذهب وحتى في سفره ليتمكن من رسم أفكاره أينما حلّ. أضاف شاهول “إنه أشبه بحمل مرسم فني مصغر في حقيبتي” تعبيرًا عن شغفه بالجهاز.

كما تحدثنا أيضًا إلى إسماعيل بن عبد الرحمن، فنان مقيم في دبي، الذي يحاول إظهار جمال الخط العربي للعالم عبر أعماله. أسلوبه الفريد يحاول إدماج الخطّ التقليدي بالحداثة عبر إضافة لمسة عصرية للخط العربي. وقد وجد أن الجهاز يضيف الكثير للعملية الإبداعية بالنسبة له، على الرغم من أن لوحاته الفنية ليست كبيرة الحجم.

إليكم هذا العمل الفنّي الفريد الذي يدمج ما بين الخطّ العربي الأصيل والرؤية الفنيّة العصريّة للفنان اسماعيل بن عبد الرحمن. والذي أنتج هذا العمل باستخدام تابلت #HUAWEIMatePadAir . @ ismail_bin_abdulrahman pic.twitter.com/m4FhkLVpR3 — Huawei Arabia (@HuaweiArabia) August 14, 2023

عبر إسماعيل عن تجربته قائلًأ: “إن جهاز هواوي MatePad Air مذهلًا لابتكار أعمال فنية احترافيّة المظهر، تمامًا كاللوحات الواقعية. يجعل الجهاز اللوحي ابتكار المخطوطات تجربة سهلة وسلسة”.

وأضاف: “هذا الجهاز يحتوي على الكثير من الفرش للاختيار من بينها، لتوصيل الإحساس الدقيق بالفرشاة والمواد الحقيقية، كما يتيح لي ابتكار وتصميم فُرَش مخصصة للحصول على الظلال المثالية وتأثيرات الطلاء بالرشّ. استمتع بالكثير من المرح باستخدام MatePad Air”.

يتحدث إسماعيل بحماس عن توظيفه لقلم HUAWEI M-Pencil في أعماله موضحًا: “يمنح M-Pencil شعورًا رائعًا عند استخدامه، مثل حمل فرشاة رسم حقيقية. يساعدني في إنتاج الأعمال الفنيّة بدقة وواقعية. كما أنه فائق الاستجابة. إنه يجعل حركاتي سلسة وطبيعية، تمامًا مثل استخدام التقنيات التقليدية. يمكنني أن أُبدع كما أريد”.

أهم ميزة لإنتاج الفن رقميًا هي أنه من السهل بكثير التعديل على العناصر لاحقًا. لا يمكن للخطوط أو الألوان غير المناسبة أن تُفسد اللوحة. لذلك، يمكن للفنانين تجربة أنماط وتقنيات جديدة دون الخوف من إفساد أعمالهم. لم يكن هذا متاحًا قبل الابتكارات التكنولوجية التي نمتلكها الآن.

يضيف إسماعيل “أوصي بشدّة زملائي الفنانين باستخدام HUAWEI MatePad Air، وخاصة المهتمّين بالخط”.

تفاءل كل من إسماعيل وشاهول بخصوص الفرص التي يتيحها العصر الرقمي. يضيف شاهول أن كونك فنانًا في العصر الرقمي يمثل تحديًا من بعض النواحي، ولكنه يوفر أيضًا الكثير من الفرص الجديدة التي لم تكن موجودة في الماضي. وقال إن تبني التطورات التكنولوجية جعل رحلته الفنية أسهل وأكثر إرضاءً.

شاركه إسماعيل الشعور نغسه، على الرغم من أنه أصبح من الصعب على الفنانين التميز عن البقية في هذا الوقت، إلا أنه هذا أصبح دافعًا لإسماعيل لتطوير وصقل حرفته، مما دفعه للوصول إلى مستويات جديدة من التعبير الفني.

وقد أثبت MatePad Air أنه أداة لا تقدر بثمن في هذه العملية. نظرًا لأنه يمكن للفنانين الاستفادة من مجموعة متنوعة من التطبيقات الإبداعية المتاحة على الأجهزة اللوحية، مثل MatePad Air، فمن الأسهل عليهم تعزيز مهاراتهم وصقل إحساسهم بالألوان.

إن أجهزة HUAWEI MatePad Air سلسلة جديد تمامًا من الأجهزة اللوحية من هواوي. كما يوحي الاسم، فهي محطة إنتاجية قوية محمولة وخفيفة الوزن. مع شاشة كبيرة بمقاس 11.5 تتميز بمعدل تحديث 144 هرتزًا، فهي توفر شاشة أفضل بكثير من الأجهزة اللوحية الأخرى في فئتها.

يساعد معدل التحديث المرتفع أيضًا عند استخدام قلم M-Pencil بالحصول على استجابة سريعة جدًا. نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 وهي مثالية للكثير من الاستخدامات مثل الكتابة والرسم والقراءة.

وتُعد الميزة الرئيسية التي تجعل جهاز هواوي MatePad Air خيارًا جذابًا للفنانين هي دعمه لقلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني)، كما يدعم الجهاز أيضًا ميزات مثل Color Capture، وتكبير لوح الرسم حتى 15 مرة، وفُرَش مخصصة وممحاة حساسة للضغط.