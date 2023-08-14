فايرفوكس يسمح بتشغيل الملحقات عبر نسخة أندرويد

تروج منظمة موزيلا لخطة قادمة تسمح من خلالها للملحقات التي تم تطويرها لنسخة سطح المكتب من متصفح فايرفوكس بالعمل عبر نسخة أندرويد من المتصفح.

وكتب سكوت ديفاني، مدير تحرير فريق العمل لملحقات فايرفوكس في موزيلا: “تطلق موزيلا في الأشهر المقبلة دعمًا لنظام بيئي مفتوح للملحقات عبر إصدار أندرويد من فايرفوكس”.

وأضاف ديفاني: “نعلن عن موعد إطلاق محدد في أوائل شهر سبتمبر، ولكن من المتوقع أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام”.

ويدعم إصدار أندرويد من متصفح فايرفوكس عددًا قليلاً من الملحقات، ولكن موزيلا ركزت جهودها على تعزيز الوظائف الأساسية لهذا الإصدار من المتصفح وفهم الاحتياجات الفريدة لمستخدمي متصفح الأجهزة المحمولة.

وتعتقد موزيلا أنها جاهزة الآن لدعم نظام بيئي مفتوح للملحقات عبر فايرفوكس لنظام أندرويد، حيث تتوقع المنظمة وجود طلب كبير من المستخدمين على الملحقات.

ويحتاج المطورون إلى الإحاطة علمًا بالتقديم الأخير للدعم المتعدد العمليات، حيث أن الملحقات لم تعد مستضافة في العملية نفسها مثل واجهة مستخدم فايرفوكس.

وكتب ديفاني: “أندرويد يُغلق العمليات الكثيفة الاستخدام للموارد، مثل الملحقات، ومن أجل التخفيف من مخاطر الإنهاء غير المتوقع للملحقات جعلنا بنية صفحة الأحداث تكون غير دائمة وأكثر مرونة لإنهاء العملية، ونشجع المطورين على الانتقال من الخلفيات المستمرة إلى صفحات الأحداث غير الدائمة لتحسين استقرار الملحقات”.

ووعد ديفاني المطورين بتقديم أدلة إضافية وموارد وأحداث مجتمعية لدعم الانتقال إلى بيئة متعددة العمليات مُدارة مثل أندرويد.

وتحتاج نسخة أندرويد من متصفح فايرفوكس لهذا التحديث، وذلك بالنظر إلى أرقام الاستخدام، التي توضح أن حصتها السوقية لا تزيد عن 0.5 بالمئة، خلف كروم (64.8 بالمئة) وسفاري (24.8 بالمئة) ومتصفح سامسونج (4.3 بالمئة) وأوبرا (1.94 بالمئة).

وتقدر جمعية GSM أنه اعتبارًا من عام 2022، كان لدى العالم 5.4 مليار مشترك فريد في الهاتف المحمول وأن 76 بالمئة من الاتصالات تم إجراؤها باستخدام الهواتف الذكية.

ويمتلك نظام أندرويد حصة سوقية تصل إلى 70.1 بالمئة، الأمر الذي يعني أن متصفح فايرفوكس لديه نحو 14.5 مليون مستخدم عبر الأجهزة المحمولة، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمليارات الذين يستخدمون المتصفحات الأخرى.

وقد يؤدي النظام البيئي المفتوح للملحقات إلى زيادة اعتماد فايرفوكس عبر أندرويد، وهو ما دفع موزيلا إلى الاعتقاد بأن هذا الأمر يستحق بذل الجهد، حيث يسمح متصفح سفاري لنظام iOS بالملحقات، كما أن الحلول المتاحة تجعل ذلك ممكنًا عبر متصفح كروم للأجهزة المحمولة.