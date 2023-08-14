صانع آيفون يحذر من تراجع الطلب على الهواتف

تتوقع الشركة المصنعة لهواتف آيفون، فوكسكون، أن تنخفض مبيعات عام 2023، وذلك بعد أن توقعت سابقًا إيرادات ثابتة، مما أدى إلى تحذير بشأن الطلب على الأجهزة التي تصنعها لشركة أبل وغيرها من الشركات العالمية.

وتُخمن الشركة التايوانية حدوث تقلص في معظم قطاعات أعمالها الرئيسية، بما في ذلك الهواتف الذكية، بشكل طفيف هذا الربع وعلى مدار العام بأكمله، حيث تؤدي الضائقة الاقتصادية العالمية إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي على الإلكترونيات.

وأعلنت فوكسكون عن انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 30 بالمئة في الدخل التشغيلي الذي وصل إلى 968 مليون دولار للربع الثاني من العام الحالي.

وتؤكد نتائج فوكسكون على تدهور السوق العالمية للإلكترونيات، حيث أوقف المستهلكون والشركات الإنفاق خلال فترة الانكماش.

وحذر رواد الصناعة، بما في ذلك آبل وكوالكوم و TSMC، من أن الانكماش الذي حدث بعد وباء كورونا قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وأبلغت شركة آبل، أكبر عميل لشركة فوكسكون، في شهر أغسطس عن أطول انخفاض في مبيعاتها منذ عقود، نتيجة لتراجع الطلب على الهواتف والحواسيب والأجهزة اللوحية في جميع أنحاء العالم.

وتعاني الصين، السوق الأكبر في العالم لهذه الأجهزة، من فوضى اقتصادية قد تتفاقم بمرور الوقت.

وطلبت آبل من الموردين إنتاج نحو 85 مليون جهاز آيفون 15 هذا العام، بما يتماشى تقريبًا مع العام السابق.

وبالرغم من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي والانخفاض المتوقع في سوق الهواتف الذكية بشكل عام، إلا أن شركة آبل تحاول الحفاظ على ثبات أرقام الشحنات، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادات لأن آبل تفكر في رفع سعر نماذج آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وتوقعت شركة أبحاث السوق كونتربوينت للأبحاث أن تكون شحنات آيفون من فوكسكون في الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل أقل مما كانت عليه قبل عام، وذلك بسبب ضعف الطلب من أسواق رئيسية متعددة، مثل الولايات المتحدة والصين واليابان.

وتعمل فوكسكون الآن على توسيع وجودها خارج الصين، للتخفيف من مخاطر العقوبات الاقتصادية والتكنولوجية الأمريكية، وهي خطوة يمكن أن تؤثر بالبداية في الهوامش الربحية.

ويجهز شريك آبل حزمة مالية كبيرة لإنفاقها ضمن الهند تبلغ 1.2 مليار دولار، وهو رقم كبير بالنسبة للشركة التايوانية التي تُجمع الغالبية العظمى من أجهزة آبل وغيرها من العلامات التجارية الأمريكية في الصين.

وأكد يونغ ليو، رئيس مجلس إدارة فوكسكون، نية الشركة لزيادة الاستثمارات في الهند، حيث تدير 9 مجمعات إنتاجية وأكثر من 30 مصنعًا يعمل بها عشرات الآلاف من الأشخاص.