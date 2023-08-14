شاومي تكشف رسميًا عن الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6 Max

كشفت شركة شاومي الصينية عن أكبر جهاز لوحي لها حتى الآن Xiaomi Pad 6 Max بشاشة يصل قياسها إلى 14 إنشًا، وهو أكبر مقارنةً بجهاز Pad 6 Pro الذي يحمل شاشة قياسها 11 إنشًا.

ووفقًا لشاومي، فإن شاشة جهاز Pad 6 Max تعطي المستخدم مساحة أكبر للعمل بنسبة 62% مقارنةً بجهاز Pad 6 Pro، علمًا بأن شاشة الجهاز من نوع IPS LCD، وهي بدقة 1800 × 2880 بكسل، بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي تدعم تقنيتي HDR10 و Dolby Vision، وتصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 600 شمعة، كما أنها محمية بزجاج غوريلا جلاس 5.

وقد صممت شاومي الجهاز ليكون مناسبًا للعمل والدراسة والترفيه، كما يمكن تشغيل حتى 4 تطبيقات في آن واحد على الشاشة.

ويحتوي الجهاز على ثمان سماعات خارجية، تدعم تقنية Dolby Atmos، ويعمل بمعالج سنابدراجون+8 جين 1 العالي الأداء، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت ومساحة تخزين سعتها 256 جيجابايت، وتوفر شاومي نسخة أخرى بذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت مع مساحة تخزين تصل إلى تيرابايت.

ويحمل الجهاز اللوحي Pad 6 Max بطارية كبيرة الحجم بسعة 10,000 ميلي أمبير، وتزعم شاومي أنها يمكن أن تدوم حتى يومين من الاستخدام العادي، وهي تدعم الشحن السريع مع شاحن بقوة 67 واطًا، يمكنه شحن حتى 50% من البطارية خلال نصف ساعة، كما يستطيع شحن البطارية كاملةً حتى 100% في نحو 68 دقيقةً.

وتقول شاومي إن الجهاز يدعم تقنية الشحن العكسي، بحيث يمكن استخدامه لشحن الأجهزة الأصغر بقوة تصل إلى 33 واطًا.

ويحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، ومرفقة بمصباح LED صغير يضيء عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل، كما يضم الجهاز أربعة مايكروفونات لالتقاط الصوت من جميع الجهاز في المحادثات الفردية أو الجماعية، أما الكاميرا الخلفية فهي بدقة 50 ميجابكسل.

وتتيح شاومي بعض الملحقات الإضافية مثل غطاء الحماية الذي يتكون من لوحة مفاتيح وحامل للجهاز، ويمكن فصل اللوحة عن الغطاء والكتابة من مسافة بعيدة، كما توفر شاومي قلمًا للكتابة والرسم، ويمكن استخدامه كمؤشر ليزري عند استعراض العروض التقديمية.

يذكر أن جهاز شاومي Pad 6 Max يأتي بتصميم معدني، مع سُمك يبلغ 6.53 ميليمترًا، ووزن يصل إلى 750 جرامًا، ويتوفر باللونين الأسود والفضي.

وستطرح شاومي الجهاز اللوحي Pad 6 Max بسعر يبدأ من نحو 530 دولارًا أمريكيًا، ولم تشر شاومي حتى الآن إلى موعد إطلاق الجهاز في الأسواق العالمية.