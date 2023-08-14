شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي Mix Fold 3 بمواصفات فريدة … عاجل

أعلنت شركة شاومي اليوم الاثنين رسميًا عن هاتفها الذكي القابل للطي (ميكس فولد 3) Mix Fold 3، الذي يأتي خلفًا لهاتف (ميكس فولد 2) الذي أُعلن عنه العام الماضي بوصفه أنحف هاتف قابل للطي في العالم.

ويمتاز هاتف العام الحالي بأنه أشد نحافة من سلفه، إذ لا تتعدى سماكته حين يكون مفتوحًا 5.26 ملم، وحين يكون مغلقًا 10.89 ملم.

وصمم مهندسو شاومي لوحة رئيسية وُضِعت عليه المكونات رأسيًا، الأمر الذي ساهم في جعل (ميكس فولد 3) أنحف من (ميكس فولد 2).

وطورت شاومي أيضًا مفصلها الجديد كليًا الذي يتكون من 198 عنصرًا ويشغل مساحة داخلية أقل بنسبة تصل إلى 17 في المئة مقارنةً بسلفه.

ويأتي المفصل الجديد مزودًا بنقطة انغلاق ثلاثية العناصر، و 14 مفصلًا صغيرًا تُثبَّت في شاشة العرض الرئيسية القابلة للطي لتحسين المتانة، وآلية دوران من الصُلب الكربوني والسيراميك.

ويدعم المفصل الجديد لهاتف (ميكس فولد 3) أيضًا مايُسمى بفتحة التحويم بزاوية تترواح بين 45 درجة و135 درجة، وهي تتيح للمستخدمين فتح الهاتف، مثل جهاز حاسوب محمول صغير.

ويأتي هاتف شاومي القابل للطي الجديد مع شاشتين من نوع (إي6 أولد) E6 OLED؛ تأتي الداخلية القابلة للطي بقياس 8.03 بوصات وبدقة 2,160×1,960 بكسلًا، ومعدل تردد عالٍ قدره 120 هرتزًا.

وتمتاز الشاشة بوجود طبقة من الزجاج الفائق الرقة Ultra Thin Glass أو UTC، كما أنها تدعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10، وتقنية الصورة (دولبي فيجين) Dolby Vision.

أما الشاشة الخارجية، فهي تأتي بقياس 6.56 بوصات مع طبقة من (جوريلا جلاس فيكتوس 2) Gorilla Glass Victus، أحد إصدار من زجاج الحماية من شركة (كورنينج) Corning. كما تمتاز الشاشة بأنها تدعم معدل سطوع قدره 2,560 شمعة في الوضع التلقائي.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يمتاز هاتف (ميكس فولد 3) من شاومي بوجود أربع كاميرات مع العلامة التجارية الألمانية الرائدة في مجال البصريات (لايكا) Leica.

وتأتي الكاميرا الرئيسية مع حساس من نوع (سوني آي إم إكس800) Sony IMX800 بدقة 50 ميجابكسل وتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 12 ميجابكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض.

وبفضل الكاميرتين الثالثة والرابعة، اللتين تأتيان بدقة واحدة قدرها 10 ميجابكسل، فإنه يمكنه التقاط صور للأجسام البعيدة جدًا، إذ تدعم الكاميرا الثالثة معدل تقريب قدره x3، أضف إليها معدل تقريب بصري قدره 5x تدعمه الكاميرا الرابعة. وتدعم كلا الكاميرتين تقنية التثبيت البصري.

وداخليًا، يحتوي هاتف (ميكس فولد 3) على أحد إصدار من شرائح شركة كوالكوم، (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2، بالإضافة إلى ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويحتوي الهاتف أيضًا على بطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 67 واطًا، والشحن اللاسلكي باستطاعة 50 واطًا.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة بشاومي (مي يو آي 14) MIUI 14 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويأتي (ميكس فولد 3) بإصدارات مع خلفية من الزجاج أو الألياف المركبة مع بقاء الأسعار كما هي بغض النظر عن اختيار المواد.

هذا، وقد فتحت شاومي باب طلب الهاتف في الصين اعتبارًا من اليوم، في حين أنه من المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية بعد غدٍ الأربعاء. ولم تذكر شاومي أي تفاصيل بشأن التوفر للأسواق الدولية.

ويُباع خيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت بسعر يعادل 1,240 دولارًا أمريكيًا، ويُباع خيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت بسعر يعادل 1,377 دولارًا أمريكيًا، أما الخيار الأعلى 16 جيجابايت/ 1 تيرابايت فيُباع بسعر يعادل 1,515 دولارًا أمريكيًا.