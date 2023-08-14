سامسونج تطلق الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6 لهواتف Galaxy S23

أعلنت شركة سامسونج اليوم عن إطلاق الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6 التي تستند إلى نظام التشغيل أندرويد 14 لمستخدمي سلسلة Galaxy S23، التي تضم ثلاثة هواتف، هي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus‎، و Galaxy S23 Ultra. وتوفر هذه الواجهة تجربة استخدام أسهل، ومجموعة كاملة من التحسينات لتطبيقات وميزات سامسونج، من خلال تصميم أكثر انسيابية وخيارات أوسع للتخصيص.

ويعد الإصدار التجريبي مقدمة مهمة للإصدار العام من الواجهة، لأنه يتيح جمع تعليقات المستخدمين الحقيقية وإدماجها للتحسين، ما يضمن تحديث الإصدار الرسمي لتقديم أفضل تجربة ممكنة.

وفي هذا الصدد؛ قال جانغيون يون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب البرمجيات في وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: “تتمثل مهمتنا من إصدار الواجهة One UI في تضمين الخصائص الفريدة للمستخدمين في كافة جوانب تجربة الهاتف الذكي. وتستجيب كل نسخة منها لاحتياجات مستخدمينا، ونتطلع إلى استقبال تعليقات المستخدمين حول تجربتهم مع الواجهة الجديدة، حتى نتمكن من توفير تجربة ثرية وبديهية للجميع”.

البساطة وسهولة الوصول:

عند استخدام واجهة One UI 6، فإنها تعطي انطباعًا أوًلا مقنعًا لجمعها بين البساطة والجمال. إذ عدلت سامسونج العديد من العناصر لإضفاء مظهر أكثر حداثة، مثل: الخط الافتراضي الجديد المؤثر والرموز التعبيرية الجديدة في لوحة مفاتيح سامسونج.

كمت جُددت (لوحة الدخول السريع) Quick Panel لتكتسب تصميمًا محدثًا يجعل من السهل على المستخدمين الوصول إلى الميزات التي يستخدمونها بصورة متكررة. وأصبح ضبط رؤية الشاشة أثناء التنقل أسهل بكثير، نظرًا إلى وجود شريط التحكم في السطوع في اللوحة ذاتها.

ويوجد أيضًا خيار الوصول الفوري الجديد إلى اللوحة للدخول بسرعة إلى الإعدادات بحركة واحدة نحو الأسفل في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

طرق كثيرة لإضفاء الطابع الشخصي على تجربتك:

تتضمن واجهة One UI 6 طرق جديدة رائعة للمستخدمين لتخصيص تجارب أجهزة Galaxy وفقًا لعاداتهم والجوانب التي يفضلونها، لذلك يبدو استخدامها أشبه باستمرار لعاداتهم الشخصية. وعلى سبيل المثال، يمكن الآن إعداد شاشات قفل مختلفة وفقًا لأوضاع وإجراءات محددة، مثل: استخدام صورة تبعث على الهدوء عندما يكون الهاتف في وضع Sleep Mode. وهناك أيضًا عنصر جديد في الواجهة مخصص للكاميرا، ويتيح للمستخدمين تحديد وضع الكاميرا وموقع حفظ الصور سابقًا، مثل: الوضع الرأسي والمجلد المخصص فقط للصور.

الانضمام إلى الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6:

تمثل هذه الابتكارات عددًا قليلًا من الترقيات التي تأتي مع واجهة One UI 6. وإضافة إلى الجوانب الجمالية المحسّنة والمستويات الأعلى من التخصيص، يسهم تحديث الواجهة في تبسيط المهام اليومية لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. وتوفر الواجهة أيضًا مستوى قويًا من الأمان والخصوصية، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالراحة التامة مع أجهزتهم.

ووجهت سامسونج الدعوة لمستخدمي سلسلة Galaxy S23 للانضمام إلى الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6، ليكونوا أوائل المشاركين في تجربة أحدث التحسينات والإسهام في تقديم تعليقاتهم القيمة. وسيكون البرنامج متاحًا في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية ابتداءً من اليوم.