تصريح جديد من زوكربيرج بشأن النِزال مع ماسك «غير الجاد»

قال المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) يوم الأحد في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي النصية (ثردز) Threads إنه «حان الوقت للمضي قُدُمًا» ونسيان مسألة نِزال القفص مع (إيلون ماسك).

وقال زوكربيرج: «لنا أن نتفق جميعًا على أن إيلون ليس جادًا»، مضيفًا أنّ رفضَ مالك شركة إكس (تويتر سابقًا) تأكيد موعد للنزال وعرضه «القيام بجولة تدريبية في الفناء الخلفي لمنزلي بدلًا من ذلك» يُظهر مدى عدم جديته.

وجاء ذلك في أعقاب لقطات شاشة للرسائل النصية التي تبادلها المليارديران ونشرها عبر إكس المستخدم (دوج ديزاينر) DogeDesigner، ثم نشرها ماسك نفسه.

وأظهرت سلسلة المنشورات ماسك وهو يعرض «قتالًا تدريبًا» الأسبوع المقبل في منزل زوكربيرج، الأمر الذي رد عليه زوكربيرج بإخبار ماسك أنه إن كان يريد «نزالًا حقيقًا للفنون القتالية المختلطة» فعليه أن يتدرب بمفرده ويخبر زوكربيرج عندما يكون «مستعدًا للمنافسة».

وبدأت الضجة بعد أن نشر ماسك في شهر حزيران/ يونيو الماضي تغريدة قال فيها: «فيجاس أوكتاجون»، وذلك ردًا على منشور في إنستاجرام نشره زوكربيرج وطلب فيه من ماسك تحديد مكان للمصارعة بعد أن أكد المدير التنفيذي لشركة (سبيس إكس) SpaceX استعداده لتحدي زوكربيرج.

يُشار إلى أنه يُرَوَّج لما يُعرف بـ «مباريات القفص» من خلال فنون القتال المختلطة. ويُشير مصطلح «المُثمَّن» Octagon إلى القفص المحيط بالحلبة الذي يقاتل فيه المقاتلون لأنه يحتوي على ثمانية أضلاع.

ويُقال إن زوكربيرج يمتلك حزامًا أبيض في رياضة الجوجيتسو البرازيلية. وهو يتدرب تحت يدي (ديف كاماريلو) من أكاديمية Guerilla Jiu Jitsu الذي يمتلك حزامًا أسود في رياضتي الجودو والجوجيتسو، والذي قام بتدريب عدد من أبطال (بطولة القتال النهائي) UFC.