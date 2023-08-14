الغسالات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت حقيقة ملموسة مع 2023 VIVACE من إل جي

تعتبر الغسالة جهازًا أساسيًا في كل منزل. وشهدنا على مر السنين تطورات كثيرة في هذه الأجهزة، سواء من حيث المزايا أو السعة أو التصميم. وكشفت إل جي إلكترونيكس عن غسالة 2023 VIVACE الجديدة التي تسع حمل 11 كج، وتعتبر هذه الغسالة الإصدار الأكثر تطورًا من حيث السعة الكبيرة والمزايا الذكية والتصميم المدروس.

وقد استفادت شركة (إل جي) LG في هذا الإصدار الجديد من مجموعة غسالاتها من قدرات الذكاء الاصطناعي لتوفر نهجًا أكثر ذكاءً في غسيل الملابس. إذ يستخدم محرك الدفع المباشر المدعم بالذكاء الاصطناعي البيانات الضخمة الناتجة عن تجربة الغسيل المتراكمة ليحسن حركة الغسيل ويعزز حماية القماش بنسبة 18%، ويحدث من خلال الكشف عن وزن الغسيل ونعومة القماش، ومن ثم اختيار أنسب أنماط الغسيل.

ويُعدّ محرك الدفع المباشر العاكس إحدى تقنيات “إل جي” الناجحة التي تجاوز إنتاجها آخرًا 100 مليون وحدة. وتلعب تقنية المحركات المتميزة دورًا رئيسيًا في الأداء القوي والموثوق لحلول العلامة التجارية الرائدة في القطاع.

دعمت شركة (إل جي) غسالة 2023 VIVACE أيضًا بالعديد من المزايا التي تعزز النظافة، مثل: تقنية LG Steam التي تقضي على ما يصل إلى 99.9% من مسببات الحساسية والتي تشمل عث الغبار، لحماية المستخدم من الحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي. وتتميز الغسالة أيضًا بسعة كبيرة تبلغ 11 كج دون زيادة حجم الماكينة.

تصميم غسالة 2023 VIVACE:

صُممت غسالة 2023 VIVACE لتناسب ديكورات المنزل البسيطة، وتأتي بلمسة نهائية معدنية وشاشة أكثر وضوحًا. كما أنها مزودة بباب زجاجي مقسّى ورافع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعزز متانتها وقوتها على التنظيف.

إضافةً إلى ذلك، تتوافق الغسالة الجديدة مع تطبيق LG ThinQ، مما يطلق العنان لقدرات المزايا الذكية ويسمح للمستخدمين بغسل الملابس أو حتى تشغيل دورة إضافية عن بُعد. ويستطيع المستخدم أيضًا بفضل إمكانات ThinQ ربط غسالة 2023 VIVACE من “إل جي” بالمساعد الصوتي أليكسا من أمازون أو (مساعد جوجل) Google Assistant، مما يسهل إدماجها ضمن منظومة المنزل الذكي الموجودة سابقًا.

يمكن للعملاء أيضاً اختيار إقران غسالة 2023 VIVACE مع LG TWINWash Mini المتوافقة، وهي أكثر ملاءمة للغسيل اليومي والعناية الدقيقة. وتتماشى وظيفتها الإضافية بشكل جميل مع تصميم 2023 VIVACE البسيط، مما يجعلها إضافة مثالية للحياة اليومية دون التأثير في التصميم الداخلي.