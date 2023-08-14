الساعة الذكية القادمة من جوجل لا تدعم رقاقة UWB

اعتمدت لجنة الاتصالات الفيدرالية ساعة ذكية من شركة جوجل لم يتم إصدارها، وهي خطوة حاسمة قبل إطلاق الجهاز في الولايات المتحدة.

وتحدث إيداعات لجنة الاتصالات الفيدرالية بشكل عام قبل وقت قصير من الإطلاق الرسمي، وقد تكشف أحيانًا عن معلومات جديدة حول المنتج القادم.

ويتوقع في الوقت الحالي أن تكون الساعة الذكية هي Pixel Watch 2، التي من المفترض الإعلان عنها في الخريف مع هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro.

وترددت الكثير من الشائعات حول تضمن Pixel Watch التالية من جوجل على شريحة (النطاق العريض للغاية) UWB، ولكن الميزة مفقودة من ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وتشير الإيداعات إلى وجود ثلاثة نماذج، هي G4TSL و GC3G8 و GD2WG، بحيث أن الأول هو النموذج الداعم للبلوتوث والشبكة اللاسلكية، بينما النموذجان الأخيران هما الداعمان للشبكة الخلوية.

ومع ذلك، لم يتم العثور على إشارات إلى شريحة (النطاق العريض للغاية) UWB في أي مكان، بالرغم من الشائعات السابقة. وبالنظر إلى أن شريحة (النطاق العريض للغاية) UWB هي شكل من أشكال الاتصال اللاسلكي، فإنه يجب إدراجها في الإيداعات.

ويمثل هذا الأمر خسارة لأن شريحة (النطاق العريض للغاية) UWB تحمل الكثير من الآمال في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، حيث أنها موجودة ضمن أدوات تعقب العناصر لتمكين البحث الدقيق. كما يمكن استخدامها أيضًا لفتح قفل سيارتك، وذلك بالرغم من أن هذه الميزة لا تزال حالة استخدام دون اعتماد واسع النطاق.

وبالرغم من أن أجهزة Pixel Pro و Pixel Tablet و Pixel Fold تتمتع بشريحة (النطاق العريض للغاية) UWB، ولكن أعلنت جوجل مؤخرًا عن تأخير توسيع شبكتها المسماة Find My Device لاعتبارات تتعلق بالسلامة الشخصية.

وذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية أنها اختبرت Pixel Watch 2 بأربعة أحزمة، بما في ذلك حزام Metal Mesh الذي كشفت عنه جوجل لساعة Pixel Watch، ولكنه لم يُباع أبدًا.

ويتوقع احتفاظ Pixel Watch 2 بأحزمة الساعة السابقة Plastic Active و Metal Link، مع إمكانية حصولها على حزام Metal Mesh. ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى حزام Metal Slim، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت نسخة أقل نحافة من الأحزمة المذكورة آنفًا أم شيء آخر تمامًا.

وحتى دون شريحة (النطاق العريض للغاية) UWB، فإن التسريبات ترسم صورة مثيرة للاهتمام للجيل الثاني من Pixel Watch، حيث يُشاع أنها تحصل على مستشعر cEDA من Fitbit Sense 2 لتتبع الإجهاد، وأعلنت Google للتو عن إعادة تصميم تطبيق Fitbit.

كما من المتوقع رؤية Wear OS 4 عبر الجهاز، مع تخلي جوجل عن شريحة Exynos W920 من سامسونج لصالح منصة Snapdragon W5 Plus من كوالكوم.

وتظهر هذه الشائعات أن جوجل تُحسن تتبع الصحة العامة وعمر البطارية، وهما من المشكلات الرئيسية التي واجهت المستخدمين مع Pixel Watch.