إضافات كروم تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية

يعد كروم متصفح الويب الأكثر استخدامًا عالميًا، ويمكن للإضافات المصممة له أن تُسهّل أداء العديد من المهام أثناء التصفح، كتلخيص المقالات، وترجمة محتوى موقع ويب إلى لغة أخرى، وتدوين ملاحظات في صفحة ويب معينة وغير ذلك. ومع تطور وانتشار تقنية الذكاء الاصطناعي طُورت العديد من الإضافات التي تعتمد على هذه التقنية لتعزيز الإنتاجية أثناء استخدام متصفح كروم، وفيما يلي سنذكر خمسة من أبرز تلك الإضافات:

1- إضافة ChatGPT for Google:

إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة لمقارنة نتائج البحث في متصفح كروم بالمحتوى الناتج بواسطة ChatGPT، فإن إضافة ChatGPT for Google ستساعدك في ذلك.

تدمج إضافة ChatGPT for Google إجابات ChatGPT في نتائج البحث في جوجل، وهذا يعني أنه بمجرد البدء بالبحث في متصفح كروم، سترى ردودًا من ChatGPT في الجهة الجانبية.

بهذه الطريقة تساعدك هذه الإضافة في مقارنة نتائج البحث من جوجل وChatGPT ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا لكشف الأخطاء أو التناقضات، إذ إن الاستجابات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي قد تكون غير موثوقة.

هناك بعض الخيارات لضبط الإعدادات الخاصة بطريقة البحث، إذ يمكنك اختيار عرض استجابة ChatGPT في كل بحث، أو يمكنك اختيار ألّا تظهر إجابة من ChatGPT إلا عندما تتضمن عبارة البحث علامة استفهام.

يمكنك مشاركة نتائج البحث من هذه الإضافة بإنشاء رابط خاص للمشاركة أو استخدام ميزة النسخ لتصدير المحادثة إلى مكان آخر.

يمكنك تنزيل إضافة ChatGPT for Google في متصفح كروممجانًا.

2- إضافة Grammarly:

Grammarly هي إضافة تعمل بالذكاء الاصطناعي تُساعد في الكتابة وتزود المستخدمين بخدمة فحص القواعد في النص وتقديم الاقتراحات لتحسين الصياغة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإضافة أداة تُسمى GrammarlyGO تُساعد كُتّاب المُحتوى وأي شخص يرغب في كتابة نص في إعادة صياغته وتحسين جودته.

يُمكنك استخدام إضافة استخدام Grammarly مباشرة في مواقع مختلفة في متصفح كروم، على سبيل المثال: يمكنك استخدامها أثناء إنشاء ردود في لينكدإن وجيميل، وعند كتابة نص في مستندات جوجل، وهذا يضمن أن تكون كتاباتك دقيقة دائمًا وخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خطة Grammarly المتميزة ميزات لتحسين أسلوب الكتابة، على سبيل المثال: تكتشف الجمل غير الواضحة وتوفر جملًا بديلة للتعبير عن المعنى، كما أنها تقدم اقتراحات لتغيير أسلوب الكتابة ليتماشى مع السياق بشكل أفضل.

بشكل عام، يمكن لإضافة Grammarly تعزيز الإنتاجية وتوفير الكثير من الوقت الذي تقضيه في تحرير النصوص يدويًا.

يمكنك تنزيل إضافة Grammarly في متصفح كروم مجانًا، مع إمكانية الاشتراك في الخطة المدفوعة.

3- إضافة Upword:

Upword هي إضافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك في تدوين الملاحظات وإنشاء ملخصات من المحتوى المتوفر عبر الإنترنت. فباستخدام Upword، يمكنك تلخيص أي مقالة طويلة إلى نص قصير يتضمن الأفكار الرئيسية لمساعدتك في القراءة بشكل أسرع وفهم النص الطويل بسهولة. ويمكنك أيضًا إنشاء ملاحظات وملخصات من مقاطع الفيديو في يوتيوب، لذلك لا يتعين عليك مشاهدتها كاملة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح أداة التنظيم الخاصة بهذه الإضافة إدارة الملاحظات التي تضيفها عبر مواقع الويب المختلفة لتسهيل الرجوع إليها.

يمكنك تنزيل إضافة Upword في متصفح كروم مجانًا.

4- إضافة Merlin AI:

Merlin AI هي إضافة مدعومة من ChatGPT ومصممة لتسهيل المحادثات مع المستخدمين وتقديم ردود عن الاستفسارات المطروحة عليها. تدمج هذه الإضافة روبوت الدردشة مباشرة مع كروم لإنشاء ردود مشابهة لردود ChatGPT لعمليات البحث في المتصفح وتسريع تجربة التصفح.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزة Webchat في التفاعل مع مواقع الويب بطرح الأسئلة التي يمكن أن تساعدك في فهم محتوى تلك المواقع. ويمكنك أيضًا تلخيص محتوى موقع ويب أو ترجمته إلى لغة مختلفة.

وبواسطة ميزة DocChat، يمكنك تحميل أي ملف أو مستند، وبعد ذلك يمكنك إنشاء ملخصات و الدردشة لطرح الأسئلة ذات الصلة بموضوع المستند.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Merlin AI مع مجموعة من التطبيقات عبر الإنترنت. على سبيل المثال: يمكنك استخدامها في جيميل لتوليد الردود بسهولة. يمكنك أيضًا إنشاء منشورات وتعليقات في لينكدإن.

يمكنك تنزيل إضافة Merlin AI في متصفح كروم مجانًا.

5- إضافة Jasper AI:

Jasper AI هي إضافة تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، مثل: المقالات والنشرات الإخبارية، والتعليقات التوضيحية في وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ميزات التحرير في إضافة Jasper لتحسين كتاباتك، إذ يمكنك تحديد جزء من النص لتغيير صياغته أو ترجمته إلى لغة مختلفة.

كما يمكن استخدام هذه الإضافة مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك، وإنستاجرام وتويتر، وتتكامل هذه الإضافة أيضًا مع منصات أخرى مثل: مستندات جوجل و(سلاك) Slack وغيرها.

يمكن تنزيل إضافة Jasper في متصفح كروم مجانًا مع إمكانية الاشتراك.